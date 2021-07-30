"Рубин" разгромил тульский "Арсенал"

Казанский "Рубин" одержал вторую подряд победу в новом сезоне РПЛ. После "Спартака" повержен тульский "Арсенал".

Во втором туре "Рубин" ожидала, казалось бы, непростая игра в гостях против тульского "Арсенала". Но команда Леонида Слуцкого выиграла на удивление легко.

Уже на 12-й минуте встречи гости открыли счет после точного удара Хван Ин Бема. На 37-й минуте встречи хозяева нарушили правила в своей штрафной, и арбитр Сергей Иванов указал на "точку". Джордже Деспотович с 11-ти метров не промахнулся. На этом беды туляков не прекратились. Незадолго до свистка на перерыв Хвича Кварацхелия в третий раз заставил колыхаться сетку ворот "Арсенала".

В оставшееся время счет так и не изменился. "Рубин" набрал шесть очков и пока возглавляет таблицу РПЛ.