В пятницу стартует Российская футбольная премьер-лига

Уже в пятницу матчем "Ростов" - "Динамо" стартует очередной розыгрыш российской Премьер-лиги. Турнир обещает стать одним из самых интригующих за последние годы.

Действующему чемпиону страны "Зениту" помешать защитить титул собираются сразу несколько команд. В первую очередь - "Спартак". Для москвичей этот сезон особенный, исторический: "красно-белым" исполняется 100 лет. Разумеется, никаких других задач, кроме как завоевание трофея, перед подопечными Руя Витории ставиться не может. Но вот готов ли новый главный тренер спартаковцев к такому давлению - покажет время.

Одна из главных интриг - сумеет ли "Спартак" в год 100-летия клуба выиграть золотые медали

Пока складывается ощущение, что идеи Витории находят отклик не только у болельщиков, но и у самих футболистов. "Красно-белые" выиграли последние четыре контрольных матча с общим счетом 17:3.

- Наверное, мы больше работаем над контролем мяча. Раньше у нас были длинные передачи за спину, сейчас же пытаемся и то, и другое делать. Более вариативная игра. Есть что улучшать, не надо обольщаться результатами товарищеских встреч, но ожидания хорошие, - отметил полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Сам Витория осознает, что в любой момент может столкнуться с критикой. Многое в этом плане будет зависеть от выступлений команды в квалификации Лиги чемпионов, в которой "красно-белым" попался бывший клуб португальского специалиста - лиссабонская "Бенфика".

- Осознаю, что мне предстоит сложный путь. Футбол - комплекс нескольких факторов. В моей профессии тактика играет важную роль. Я рад, что команда понимает меня. Впереди нас ждет большое количеств игр и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России, - заявил Витория.

Минимальные изменения произошли в стане "Зенита" и "Локомотива", которые на прошлой неделе разыграли Суперкубок. Питерцы разгромили "железнодорожников" 3:0, оставив в целом приятное впечатление. При этом очевидно, что для успешной борьбы в Лиге чемпионов "сине-бело-голубым" необходимо усиление. То же самое касается "Локомотива". Команде Марко Николича предстоит сражаться не только в Премьер-лиге и Кубке России, но и в Лиге Европы.

Интересно будет понаблюдать за ЦСКА, в частности - за работой нового рулевого армейцев Алексея Березуцкого. Экс-защитник "красно-синих" был назначен на свой пост в середине июня после неожиданной отставки Ивицы Олича. Что покажет ЦСКА с Березуцким - большой вопрос. Плюс еще не до конца понятно, остается ли в команде Никола Влашич. Одним из лучших футболистов РПЛ все еще продолжает интересоваться "Милан".

Вероятно, за чемпионство, ну или как минимум за место в тройке, поборются "Краснодар" и "Рубин". К слову, казанский клуб выступит в этом сезоне в новом еврокубковом турнире - Лиге конференций.

Авторитетно

Специально для "РГ" - мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, бывший наставник "Локомотива" и "Рубина" Ринат Саярович Билялетдинов.

У "Зенита" снова не будет конкурентов в чемпионате?

Ринат Билялетдинов: Обязательно будут. Тот же "Спартак" очень радует в контрольных матчах, у Витории сильный состав. У "красно-белых", я бы сказал, легкий переизбыток. В том плане, что на каждой позиции у них по два, а то и по три исполнителя, да и молодежь уже достаточно опытная, плюс неплохо проявляют себя ребята, вернувшиеся из аренд. Возвращаясь к "Зениту" - значение Суперкубка не стоит преувеличивать. На каких козырях будут играть питерцы, примерно ясно. Я говорю о сдвоенном центре нападения в лице Дзюбы и Азмуна, плюс креатив нескольких футболистов. Но остальные команды наверняка постараются противодействовать им. Только зенитовцы чуть снизят скорость или кто-то индивидуально выпадет, как могут возникнуть проблемы. Думаю, "Зенит" не избежит спада, тем более с учетом выступления в Лиге чемпионов.

Нет ощущения, что слишком многое в игре "Зенита" зависит от Малкома?

Ринат Билялетдинов: У них и Барриос неплохой, Дуглас Сантос, Вендел. Ну и плюс, безусловно, Малком. Видите, к сожалению, я называю только иностранцев. Но они действительно креативны, могут удивить. Примкнуть к ним разве что могут Кузяев и Дзюба. Остальные - не такие нестандартные. Однако "Зенит" умеет давить и уже в первом тайме добиваться нужного результата.

"Локомотив" много критикуют из-за большого количества молодежи в составе. Что думаете по этому поводу?

Ринат Билялетдинов: Я тоже определенный сторонник молодежи. Но тут есть вторая сторона: определять надо не по паспорту, а по игровым качествам. Если футболист соответствует нужному уровню, ему можно доверять. С другой стороны - если "Локомотив" и дальше будет пропускать по три мяча, то команда высоко не взлетит. Здесь Николич либо что-то подкорректирует, либо останется приверженным своим идеям. Давайте дождемся старта Премьер-лиги, и там уже можно будет сделать определенные выводы.

Где будем смотреть

23 июля, пятница, "Матч ТВ"

19.55. "Ростов" - "Динамо". Прямая трансляция.

24 июля, суббота, "Матч ТВ"

19.30. "Рубин" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

17.00. "Химки" - "Зенит". Прямая трансляция.

19.55. "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция.

25 июля, воскресенье, "Матч ТВ"

18.55. "Крылья Советов" - "Ахмат". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

17.25. "Урал" - "Краснодар". Прямая трансляция.

19.55. ЦСКА - "Уфа". Прямая трансляция.