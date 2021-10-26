Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной России по хоккею на первый в сезоне этап Евротура - Кубок Карьяла, который пройдет с 11 по 14 ноября.

В заявку попали восемь представителей питерского СКА, включая голкипера Ярослава Аскарова и 16-летнего нападающего Матвея Мичкова.

Ранее главный тренер сборной Алексей Жамнов заявил, что командой на Кубке Карьяла будет руководить наставник молодежной сборной Олег Браташ и в состав попадут преимущественно молодые хоккеисты.

Наши спортсмены соберутся вместе 7 ноября и вылетят в Хельсинки через два дня. В прошлом году россияне победили на этапе в Финляндии.