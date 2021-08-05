Новости

Лионель Месси покинул "Барселону" 20:59
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 20:53
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 20:37
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 20:33
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 20:30
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 19:48
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 20:59
Рубрика: Спорт

Лионель Месси покинул "Барселону"

Аргентинский футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси покинет команду. Об этом сообщает клуб в своих соцсетях.

"Последняя новость: Лео Месси не продолжит играть за "Барселону", - говорится в Twitter клуба.

Фото: gettyimages
Лионель Месси оказался самым популярным спортсменом мира

По ссылке можно перейти на заявление клуба. Однако в настоящий момент сайт перегружен запросами и страница недоступна.

Контракт Месси с "Барселоной", в которой он играл на протяжении всей своей карьеры, истек в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и сделал девять результативных передач.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси