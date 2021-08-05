Лионель Месси покинул "Барселону"

Аргентинский футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси покинет команду. Об этом сообщает клуб в своих соцсетях.

"Последняя новость: Лео Месси не продолжит играть за "Барселону", - говорится в Twitter клуба.

По ссылке можно перейти на заявление клуба. Однако в настоящий момент сайт перегружен запросами и страница недоступна.

Контракт Месси с "Барселоной", в которой он играл на протяжении всей своей карьеры, истек в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и сделал девять результативных передач.