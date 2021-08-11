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11.08.2021 22:11
Рубрика: Спорт

Медведев хочет взять титулы в Торонто и на US Open

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Ни дождь, ни перепалка с судьей на вышке не помешали Даниилу Медведеву выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто. Как раз наоборот, эти - для кого-то отвлекающие факторы - сыграли в пользу россиянина. Он уступил в первом сете представителю Казахстана Александру Бублику, но итоговая победа осталась за Медведевым - 4:6, 6:3, 6:4.
Даниил Медведев считает, что нельзя побеждать на каждом турнире, но выкладываться всегда нужно на сто процентов. Фото: Reuters Даниил Медведев считает, что нельзя побеждать на каждом турнире, но выкладываться всегда нужно на сто процентов. Фото: Reuters
Даниил Медведев считает, что нельзя побеждать на каждом турнире, но выкладываться всегда нужно на сто процентов. Фото: Reuters

- Пауза из-за дождя мне очень помогла, - цитирует Медведева официальный сайт тура. - На старте я играл не лучшим образом. У меня были шансы, но я упускал их на приеме второй подачи. Понимал, что нужно прибавлять. Наверное, после дождя из-за влажности изменились условия. Поэтому, как только вернулся на корт, с первого же гейма почувствовал себя лучше. И мое преимущество нарастало. У Бублика уже не было ни одного брейк-пойнта. Я полностью изменил ход матча.

Медведев хочет реабилитироваться за Олимпиаду

Посмотрим, как повлияет на общие расклады снятие действующего победителя турнира и лидера посева испанца Рафаэля Надаля, который получил травму стопы. Вторая ракетка соревнований Медведев отреагировал спокойно: "Мне и так досталась непростая сетка, даже без Надаля, - сказал он пресс-службе ATP. - Хотя его отсутствие, конечно, делает сетку более открытой". А газета Toronto Star приводит куда более амбициозный комментарий нашего теннисиста.

- Моя цель состоит в том, чтобы попытаться выиграть этот турнир, попытаться выиграть турнир в Цинциннати, попытаться победить на US Open, - отметил Медведев. - Теннисисты проводят по 20 турниров в год. Сколько из них можно выиграть? Пять, шесть, семь? И то если это будет лучший сезон в жизни. Не получится всегда быть победителем. Просто нужно показывать все, что в твоих силах, и играть как можно лучше.

После снятия Надаля из-за травмы стопы шансы Медведева на успех в Торонто возросли

Между тем Карен Хачанов, который стартовал в Торонто с победы над британцем Кэмерона Норри и 11 августа уже после подписания этого номера "РГ" в печать должен был встретиться с соотечественником Асланом Карацевым, тоже озвучил свои планы. Для начала - одолеть соперника, который "на подъеме с самого начала сезона и круто играет". А глобально - подняться в мировом рейтинге.

- Я был в топ-10 и хочу туда вернуться. Сейчас это моя главная задача, - подчеркнул Хачанов. - У меня большие цели, и я хочу их достичь. Поэтому очень сосредоточен на том, что мне необходимо сделать.

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