Месси утрясает последние детали контракта с ПСЖ

Признайтесь, вы же тоже втайне надеялись, что произойдет чудо и Лионель Месси каким-то образом все-таки сможет продолжить карьеру в "Барселоне". Наверное, так и появляются новости, наподобие вчерашней, согласно которой "Барса" не оставляет попыток сохранить аргентинца и сделала ему еще одно, последнее предложение.

Но нет. Каталонский клуб информацию о контактах с Месси не подтверждает, отрицает сей факт и окружение футболиста. Необратимость ухода визуально зафиксирована на фасаде стадиона "Камп Ноу", откуда уже снято изображение Лео. Да и сам аргентинец покинул столицу Каталонии и, по данным разных источников, еще вчера прибыл в Париж на финальные переговоры с "Пари Сен-Жермен", где должен продолжить карьеру. По другой информации (например, от авторитетного издания "Экип"), переговоры уже не потребуются, ведь Месси собирался прибыть в столицу Франции, только когда все детали будут улажены.

Возможно, когда этот номер будет подписан в печать, переход Месси подтвердят официально. В любом случае условия сделки сторон вряд ли станут достоянием общественности. А неформально какие-то детали в прессе уже появились. Так, инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что контракт с 34-летним футболистом заключат на два года с возможностью продления еще на год. Зарплата Лионеля Месси составит порядка 35 миллионов евро в год с учетом всевозможных бонусов.

Еще один любопытный факт: сообщается, что Месси возьмет себе 30-й номер. 10-й, под которым Лео играл в "Барселоне" и выходит в сборной Аргентины, уже занят его другом бразильцем Неймаром. Тот был готов уступить "десятку", но Лионель отказался.

По неофициальной информации, Месси будет зарабатывать в Париже 35 млн евро в год

Почему 30-й номер? Под ним Лионель Месси когда-то начинал свою карьеру. Кстати, этот номер во французской Лиге 1 предназначен для запасных вратарей команд. Но для великого аргентинца в случае необходимости, наверняка, сделают исключение.