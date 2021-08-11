Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник вечером состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По их итогам определились все пары последнего этапа (раунд плей-офф) отбора в групповую стадию турнира.

Пробиться в раунд плей-офф мог и московский "Спартак", но "красно-белые" дважды проиграли "Бенфике" с одинаковым счетом 0:2 и теперь примут участие в основной сетке Лиги Европы.

Полностью пары заключительного этапа квалификации Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина), "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия), "Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария) и "Шериф" (Молдавия) - "Динамо" Загреб (Хорватия).

Первые матчи пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 числа. Победители этих противостояний выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие - Лиги Европы. Жеребьевка основной сетки Лиги чемпионов намечена на 26 августа, Лиги Европы - днем позже.