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11.08.2021 23:21
Рубрика: Спорт

Чемпион Олимпиады Денис Аблязин вернулся в родную Пензу

Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Третий раз Денис Аблязин вернулся в родную Пензу после выступления на Олимпиаде - с триумфом и медалями. Их две - золотая и серебряная.
Денис Аблязин родился в Пензе. В спортшколу рядом с домом его привели родители. На Олимпиаде в Токио Денис завоевал две медали. Фото: Андрей Демин

Первое в его личной копилке "золото" добыто в Токио в командном выступлении потом и болью, в буквальном смысле слова. За плечами почти каждого в этой великолепной четверке - тяжелые травмы и длительное восстановление.

Денис Аблязин родился и вырос в Пензе. В гимнастический зал его привели родители в шесть лет. По меркам большого спорта - достаточно поздно. Но Денис стал чемпионом.

Помимо него из стен Пензенской областной школы олимпийского резерва по гимнастике вышли еще две олимпийских чемпионки. Олеся Белугина и двукратная Наталья Лаврова. Ее имя присвоили школе после трагической гибели спортсменки в ДТП. Обе отличились в художественной гимнастике. В Токио в российской сборной среди художниц была еще одна пензенская спортсменка - Анастасия Близнюк.

Сейчас во Дворце спорта "Буртасы", где располагается Пензенская школа олимпийского резерва, обучаются 1100 спортсменов. С ними работают 36 мастеров спорта, 70 кандидатов в мастера и 56 тренеров, трое из них имеют звание заслуженный тренер России.

Анатолий Олушев - личный наставник Дениса Аблязина. Год он помогал ему вернуться в большой спорт, но продолжал заниматься с малышами, которых после Олимпиады в зале всегда становится больше. Воодушевленные родители приводят сыновей, чтобы были как Аблязин. Анатолий Олушев не делит детей на талантливых и не очень, будущих звезд или тех, кто занимается ради осанки. Для него они все равны.

"Конечно, чемпионские задатки видны с детства, но очень многое в спорте зависит от характера, - говорит наставник олимпийского чемпиона. - А еще немаловажно, как к конкретному виду спорта относятся в регионе и стране. Есть поддержка - дело идет быстрее".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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С 2019 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Пензенской школе олимпийского резерва регулярно проводят учебные сборы. На них формируется спортивный резерв страны. Сюда приезжают гимнасты из соседних регионов и даже из других стран. Гимнастический зал здесь оборудован по международным стандартам.

"За три года из средств федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 16 миллионов рублей, - пояснил врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. - Также приобретаем спортивное оборудование и инвентарь для школ олимпийского резерва. В рамках нацпроекта нам выделили на них 62 миллиона".

В рамках нацпроекта "Демография" в Пензе начали строить крытый ледовый каток. Его введут в строй в 2021 году. Он станет базой для тренировок фигуристов.

Новый спортивный комплекс откроют и в селе Богословка. Доступ к занятиям на профессиональном уровне получат местные ребятишки. Как знать, может среди них уже подрастает будущий чемпион?

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