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Рубрика: Спорт

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Текст: Артур Нанян
Матч между ФК "Рубин" (Казань, Россия) и ФК "Ракув" (Ченстохова, Польша). Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Матч между ФК "Рубин" (Казань, Россия) и ФК "Ракув" (Ченстохова, Польша). Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Матч между ФК "Рубин" (Казань, Россия) и ФК "Ракув" (Ченстохова, Польша). Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Россия опустилась на девятую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам ответных встреч третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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В четверг в Лиге конференций неудачи потерпели "Рубин" и "Сочи", проигравшие польскому "Ракуву" и сербскому "Партизану" соответственно и покинувшие турнир. В то же время в Лиге Европы "Селтик" вышел в раунд плей-офф, разгромив чешский "Яблонец" (3:0), а "Абердин" оказался сильнее исландского "Брейдаблика" (2:1) в Лиге конференций. Также "Сент-Джонстон" уступил "Галатасараю" (2:4) и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций, "Хиберниан" потерпел крупное поражение от "Риеки" (1:4) и завершил выступление в еврокубках.

Теперь в активе Шотландии 30,700 баллов, а у России - 30,682. Десятое место занимает Австрия (29,350). Отметим, что шотландцев в еврокубках представляет также "Рейнджерс". В третьем квалификационном раунде команда из Глазго уступила шведскому "Мальме" и в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с армянским "Алашкертом".

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