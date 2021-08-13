СМИ: УЕФА готов ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей

УЕФА планирует в сентябре выпустить заявление, в котором будет объявлено об отмене финансового фэйр-плей, информирует издание The Times.

По данным зарубежных коллег, вместо этого будет предложено ввести потолок зарплат, а для тех, кто все равно будет его превышать - налог на роскошь. Данный пункт может начать использоваться с 2022 года. В качестве его аналога упоминается система, действующая в НБА.

Команды, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты игроков не более 70 процентов от общего объема прибыли. Те клубы, показатели которых не будут соответствовать этому лимиту, должны будут платить налог. Если потолок будет превышен ими на 20 процентов и менее, клуб обязуется заплатить сумму, равную сумме перехода.

УЕФА оставит за собой право дисквалифицировать клубы за нарушение данных правил.