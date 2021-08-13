Состоялась жеребьевка группового раунда Кубка России по футболу

Российский футбольный союз провел жеребьевку элитного группового раунда Кубка России сезона-2021/22.

По итогам жребия были определены 11 групп по три команды в каждой из них: одна из Премьер-лиги, вторая - из первого дивизиона, третья - из ПФЛ или ЛФЛ.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа 1: "Ленинградец", "Кубань", "Краснодар";

Группа 2: "Торпедо" (Владимир), КАМАЗ, "Урал";

Группа 3: "Динамо" (Брянск), "Велес", "Арсенал" (Тула);

Группа 4: "Динамо" (Барнаул), "Факел", "Нижний Новгород";

Группа 5: "Чайка", "Торпедо" (Москва), "Ростов";

Группа 6: "Динамо-Легион", "Алания", "Уфа";

Группа 7: "Кайрат", "Ротор", "Ахмат";

Группа 8: "Саранск", "Балтика", "Химки";

Группа 9: "Знамя", "Енисей", "Крылья Советов";

Группа 10: "Зенит" (Ижевск), "Металлург" (Липецк), ЦСКА;

Группа 11: "Динамо" (Ставрополь), "Оренбург", "Динамо" (Москва).

Напомним, что в новом формате Кубка страны вместо стадии 1/32 и 1/16 финала введен групповой раунд, по итогам которого победители групп выйдут в 1/8, где к ним присоединятся клубы РПЛ, участвующие в еврокубках: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи".