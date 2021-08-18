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18.08.2021 10:06
Рубрика: Спорт

"Барселона" вынужденно отпустила Лионеля Месси

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 187(8538)
Один из лучших, если не лучший футболист в истории Лионель Месси после 18 лет выступлений за "Барселону" покинул "сине-гранатовых" ради "Пари Сен-Жермен". Как так получилось, что великий аргентинец ушел из родного клуба - в материале "РГ".
Лионель Месси надеется выиграть с ПСЖ Лигу чемпионов. Фото: AP Лионель Месси надеется выиграть с ПСЖ Лигу чемпионов. Фото: AP
Лионель Месси надеется выиграть с ПСЖ Лигу чемпионов. Фото: AP

Приведем ключевую фразу из заявления "Барселоны" об уходе Месси: "Несмотря на договоренность между клубом и игроком, а также встречное желание подписать новый контракт, это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий, связанных с нормами руководства Ла Лиги. Официально оформить документ представляется невозможным".

Фото: twitter@FIFAcom
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Согласно правилам Примеры (профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг Испании. - Прим. "РГ"), есть потолок зарплат на одну команду, который определяется финансовыми отчетностями клуба. Разумеется, он зависит от прибыли и расходов, поэтому в прошлом сезоне, когда по футболу жестко ударила пандемия, планка "Барселоны" упала почти вдвое - до 347 миллионов евро. В нынешнем сезоне, по информации зарубежных СМИ, она рухнула еще примерно на 200 миллионов.

Важно учесть, что на зарплаты должно тратиться не больше 70 процентов доходов, при этом даже без Месси у каталонцев уходит 95 процентов. Зарегистрировать аргентинца не получилось бы, даже играй он бесплатно - Ла Лига не пошла бы на уступки и не стала бы делать исключений для "сине-гранатовых". А "Барселона" не стала сокращать звездам оклад, да и на продажах заработала лишь 20 миллионов. Потому сейчас клуб не смог бы ни при каких обстоятельствах сохранить Лионеля.

- У нас действительно не было проблем с "Барселоной". Мы с клубом договорились обо всех нюансах, было полное взаимопонимание. Я снизил зарплату на 50 процентов, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться еще от 30 процентов оклада - это ложь. Такого не было, это неправда. Был убежден, что останусь. Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги, - признался Лионель на прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

По неофициальным данным, зарплата Месси в ПСЖ составит около 35 миллионов евро с учетом бонусов. Что интересно - в соглашении форварда присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины для игрока перед официальными и товарищескими международными матчами.

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