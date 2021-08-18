В Калининграде открыли скейт-парк "Под мостом"

В Калининграде появилась новая бесплатная площадка для любителей экстремальных видов спорта. На пустующем пространстве под эстакадой на набережной Адмирала Трибуца открыли скейт-парк "Под мостом".

Городские власти рассчитывают, что теперь молодежь перестанет разбивать уличную мебель прогулочной зоны на набережной, используя ее для катания. Перед этим скейтерам и самокатчикам запретили кататься на площади Победы, чтобы они не портили там плиты.

- В этом городе каждый должен найти себе занятие по душе, - говорит глава администрации Калининграда Елена Дятлова. - Молодежь-то тоже разная бывает, ведь не все играют в шахматы и шашки. Есть дети, которые катаются на самокатах, скейтах. И если мы не дадим им место, где им будет комфортно это делать, то они будут безобразничать.

На обустройство парка "Под мостом" было выделено 2,5 миллиона рублей из городского бюджета. Это вторая специализированная площадка в городе после скейт-парка на Верхнем озере, открытого десять лет назад. Третью обещают вскоре создать на Летнем озере.

Опыт использования подмостового пространства в Калининграде уже есть. Четыре года назад под другим эстакадным мостом, на острове Канта, по решению областных властей открылся центр уличного баскетбола и воркаута М. О.С. Т., который пользуется популярностью.