"Формула-1" объявила об отмене этапа в Японии

"Формула-1" официально объявила о том, что Гран-при Японии не состоится второй год подряд из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Инициатором отмены соревнований стало японское правительство. Боссам "Королевских гонок" так и не удалось достигнуть компромисса, хотя "Формула-1" была готова пойти на самые разные уступки. Например, организовать строгий "пузырь", при котором персонал мог бы перемещаться только между отелем и трассой, а также использовать для въезда в страну только чартерные рейсы.

Этап в Японии должен был пройти 8-10 октября, но теперь этот слот свободен. В качестве запасного варианта рассматривается проведение еще одной гонки в Бахрейне.

Добавим, что с 23 июля по 8 августа в Токио прошли Олимпийские игры. А с 24 августа по 5 сентября там же должна состояться Паралимпиада.