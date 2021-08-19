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18.08.2021 22:54
Рубрика: Спорт

"Формула-1" объявила об отмене этапа в Японии

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
"Формула-1" официально объявила о том, что Гран-при Японии не состоится второй год подряд из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
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Инициатором отмены соревнований стало японское правительство. Боссам "Королевских гонок" так и не удалось достигнуть компромисса, хотя "Формула-1" была готова пойти на самые разные уступки. Например, организовать строгий "пузырь", при котором персонал мог бы перемещаться только между отелем и трассой, а также использовать для въезда в страну только чартерные рейсы.

Этап в Японии должен был пройти 8-10 октября, но теперь этот слот свободен. В качестве запасного варианта рассматривается проведение еще одной гонки в Бахрейне.

Добавим, что с 23 июля по 8 августа в Токио прошли Олимпийские игры. А с 24 августа по 5 сентября там же должна состояться Паралимпиада.

Спорт Формула-1 В мире Восточная Азия Япония