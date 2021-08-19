Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не сможет принять участие в следующем этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет 21 августа в американском городе Юджин, передает РИА Новости. Причина - проблемы с американской визой.

"Анжелика пропускает этот старт из-за проблем с визой, - подтвердил менеджер спортсменки Павел Воронков. - Следующим будет турнир в Падуе".

Напомним, что на минувшей Олимпиаде в Токио Сидорова завоевала "серебро". Также в коллекции спортсменки "золото" ЧМ-2019.