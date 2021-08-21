ЦСКА просит за Влашича 10+20 миллионов евро

ЦСКА и "Милан" никак не могут договориться об условиях перехода полузащитника армейцев Николы Влашича.

Как сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго, "красно-синие" требуют от итальянцев 10 миллионов евро за аренду хорвата и 20 - за его последующий выкуп. Таким образом, общая сумма трансфера должна составить 30 миллионов.

Переговоры складываются непросто, "Милан" пока не дал окончательного согласия на такой вариант выплат. И все же один из грандов мирового футбола пока не отказывается от идеи подписания Николы. Сам Влашич неоднократно давал понять, что намерен покинуть ЦСКА этим летом.

Ранее сообщалось, что агент Влашича предлагал сразу нескольким итальянским командам приобрести полузащитника сборной Хорватии.