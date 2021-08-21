Соболев не попал в стартовый состав "Спартака" в третьем матче подряд

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Спартака" на встречу пятого тура чемпионата России. Начало - в 16:00.

Отметим, что уже в третьем матче подряд на скамейке запасных остается форвард "красно-белых" Александр Соболев. Полностью состав гостей выглядит следующим образом: Александр Максименко, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

Что касается туляков, то у них с первых минут выйдут: Антон Коченков, Игорь Смольников, Иван Новосельцев, Данил Степанов, Урош Радакович, Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Аяз Гулиев, Даниил Хлусевич, Евгений Марков, Георги Костадинов.

После четырех туров "Спартак" идет на десятом месте с шестью набранными очками, а "Арсенал" занимает 13-ю строчку, имея в своем активе три балла.