Матч "Урал" - "Динамо" состоится в запланированное время

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу ситуации в "Урале" накануне матча пятого тура чемпионата дома против "Динамо".

Ранее появилась информация, что несколько футболистов уральской команды заразились коронавирусом. Как отметили в РПЛ, сегодня утром организация получила от клуба из Екатеринбурга список из 97 человек, сдавших отрицательный тест на COVID-19.

"От "Урала" не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией, предматчевое совещание прошло в штатном режиме. Клуб и лига действуют в рамках санитарного регламента", - подчеркнули в РПЛ.

Таким образом, матч "Урала" с "Динамо" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.