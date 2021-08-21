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21.08.2021 14:09
Рубрика: Спорт

Матч "Урал" - "Динамо" состоится в запланированное время

Текст: Артур Нанян

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу ситуации в "Урале" накануне матча пятого тура чемпионата дома против "Динамо".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ранее появилась информация, что несколько футболистов уральской команды заразились коронавирусом. Как отметили в РПЛ, сегодня утром организация получила от клуба из Екатеринбурга список из 97 человек, сдавших отрицательный тест на COVID-19.

"От "Урала" не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией, предматчевое совещание прошло в штатном режиме. Клуб и лига действуют в рамках санитарного регламента", - подчеркнули в РПЛ.

Таким образом, матч "Урала" с "Динамо" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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