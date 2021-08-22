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22.08.2021 15:33
Рубрика: Общество

Омский благотворитель пробежит 30 марафонов по предгорьям Кавказа

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский марафонец Иван Давыдов готовится к уникальному пробегу. Он преодолеет 1250 километров по городам и селениям Кавказа (почти три десятка марафонов). Проект носит благотворительный характер.
Фото: Министерство спорта Омской области Фото: Министерство спорта Омской области
Фото: Министерство спорта Омской области

Дистанцию бегун рассчитывает преодолеть примерно за полтора месяца. На разных отрезках пути к нему присоединятся местные атлеты. Своими впечатлениями он будет делиться с подписчиками в сетях.

Фото: Русское географическое общество
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Забег посвящен сбору средств для тяжелобольных детей, которым помогает омский фонд "Радуга". О том, что это такое, молодой омич знает не понаслышке: в детстве и юности сам страдал от хронического гепатита. Бег помог Ивану вернуть здоровье.

- Я уже шесть лет бегаю марафоны, каждый день тренируюсь. Поначалу, конечно, было трудно, но теперь уже испытываю удовольствие, - сообщил "РГ" Иван Давыдов. - С одной стороны бег - это возможность очистить организм, напитать кровь кислородом. С другой - увидеть мир, подумать, помечтать, обрести друзей. Рассказать людям о благотворительности, возможности поддержать тех, кому нужна помощь. В России много добрый людей. Я в этом убедился. А Кавказ ими особенно славится.

Это не первый супермарафон омича. Он уже вдоль и поперек избегал Саяны и Алтай. Сейчас экспериментирует с рюкзаком. Чтобы максимально его облегчить, берет в путь инновационные палатку и спальник. Ночевать будет под открытым небом, в селах и кемпингах. Остановится у разрушенного храма Х века. Путь атлета будет пролегать в том числе и по лесным тропам, но страха он не испытывает.

- Риски есть везде. В городе иногда намного опасней, чем на природе. Видел я и диких зверей, и медведей, но они меня не трогали. Даже свисток, который беру с собой, ни разу не пригодился, - признается Иван Давыдов.

Дольше всего - четыре дня - марафонец пробудет в Чечне. Недавно здесь открыли новую дорогу. И омич планирует изучить ее на предмет организации нового марафона.

Справка "РГ"

Старт благотворительного пробега состоится 25 августа в Дербенте. За сорок дней омич пробежит путь:

Дербент - Хучни - Кубачи - Вачи - Кумух - Гуниб - Ботлих (Дагестан)

Химой - Шарой - Тазбичи - Итум Кале (Чечня)

Гули - Ляжги - Джейрах (Ингушетия)

Горная Саниба - Даргавс - Верхний Фиагдон - Нижний Унал - Махческ (Северная Осетия)

Верхняя Балкария - Безенги - ЭльТюбю - Балым - Тырныауз - Верхний Баксан - Терскол (Кабардино-Балкария).

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