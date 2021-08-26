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26.08.2021 15:04
Рубрика: Спорт

Россия отмечает год до старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Оргкомитет чемпионата мира - 2022 в России Фото: Оргкомитет чемпионата мира - 2022 в России
Фото: Оргкомитет чемпионата мира - 2022 в России

В четверг, 26 августа 2021 года, в десяти городах-организаторах чемпионата мира по волейболу 2022 года проходит масштабный праздник, посвященный празднованию года до старта турнира. Через 365 дней в Санкт-Петербурге стартует матч открытия турнира, а сегодня города, которым предстоит принять матчи, отмечают знаковую дату.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Одновременно во всех десяти городах в этот день прошел запуск часов обратного отсчета - они отсчитывают дни, часы и минуты до знаменательного события в волейбольном мире, а также являются отдельным арт-объектом. Архитектурно часы выполнены в современном стиле и продолжают общую концепцию фирменного стиля чемпионата - "Волейбол электризует!".

В Москве часы обратного отсчета расположились на Манежной площади. Их открытие прошло под динамичный номер танцевального коллектива "Тодес", а в запуске в полдень по московскому времени приняли участие почетные гости: заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, Председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов и олимпийский чемпион в Лондоне 2012 Сергей Тетюхин.

"До чемпионата мира остался ровно год, наша страна, наши болельщики как никто заслужили его - в СССР чемпионаты мира проходили в 1952 и 1962 годах, а в современной России чемпионат мира еще не проводился. Наши волейболисты были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы, и победителями Мировой лиги. Болельщики заслужили увидеть команду в родных стенах на турнире такого масштаба. География чемпионата широкая - от Красноярска до Калининграда. Любители волейбола во всех городах смогут увидеть матчи и насладиться игрой. И, конечно, будем переживать за наших ребят!" - приводит слова Станислава Шевченко сайт ВФВ.

Одновременно с Москвой обратный отсчет запустили во всех городах-организаторах - Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Кнопку торжественно нажали первые лица регионов, а также приглашенные гости - например, в Казани в запуске часов принял участие олимпийский чемпион Максим Михайлов.

Также в городах пройдет самый долгий волейбольный матч, который впервые будет сыгран в нескольких часовых поясах, а эстафета волейбола прокатится по российским регионам от Красноярска до Калининграда на расстоянии 5000 км и завершится в Москве.

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