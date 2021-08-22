В отсутствие Ласицкене состязания в Юджине были жалкими

Мария Ласицкене не смогла приехать в американский Юджин на этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". Олимпийская чемпионка, трехкратная победительница мировых первенств не получила визу.

Без Марии состязания прыгуний в высоту прошли уныло. А ведь среди восьми участниц не только американки, но и спортсменки Польши, Украины, Швеции, Италии. Тут с визами все было в порядке. В отличие от результатов.

И если победительница Ирина Геращенко (Украина) все же взяла 198 сантиметров, недотянув до привычного для Марии Ласицкене 2-метрового рубежа, то общий уровень непозволительно низок - и 183 см, и даже провальные 179 см... Если и была в этом виде в Юджине "Лига", то совсем не "Бриллиантовая".