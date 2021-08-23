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23.08.2021 15:08
Рубрика: Спорт

В Госдуме отреагировали на предложение РФС отменить лимит на легионеров

Текст: Максим Домчев

В Государственной Думе прокомментировали предложение Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров в чемпионате страны по футболу.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Как заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, решение по этому вопросу должны принимать министерство спорта РФ и РФС.

"Но, по сути, лимит на легионеров - не совсем то, что в первую очередь влияет на результаты сборной России", - приводит слова Свищева ТАСС.

При этом Свищев отметил, что более важным является создание и поддержка системы детского спорта, которая и должна давать необходимые кадры для национальной команды.

"Важно уделять внимание системе подготовки молодых талантов, которые в будущем будут приносить сборной результат. И если они будут сильнее, никакие легионеры не смогут вытеснить их из составов своих клубов", - уверен он.

В нынешнем сезоне клубам разрешено иметь в заявке на сезон восемь легионеров в РПЛ. При этом они могут находиться на поле одновременно.

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