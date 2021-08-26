Россиянки сохранили максимальную квоту в Кубке мира по биатлону

Наша женская сборная по биатлону сможет задействовать на каждом старте в рамках этапа Кубка мира максимально возможное число спортсменок, заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

- Как и годом ранее, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть девушек, - приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между Международным союзом биатлонистов (IBU) и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, "которая не могла не повлиять негативно на подготовку и результаты всех стран, не только России".

- В конце концов исполком IBU решил рассчитать квоты не по итогам выступлений одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по сумме двух последних сезонов, - отметил Майгуров.

Кубок мира в сезоне 2021/22 пройдет с 27 ноября по 20 марта. С 5 по 19 февраля пройдут олимпийские соревнования по биатлону в рамках Игр-2022 в Пекине. Их результаты также войдут в зачет Кубка мира.