Россияне - чемпионы первого в истории первенства мира по пляжному самбо

Чемпионат проходил на Кипре. Самбистов из одиннадцати стран приняла Ларнака. Что ж, пока участников сравнительно немного. Но это первый такой чемпионат, да и проходил он в непростую пору: пандемия по-прежнему не сдается.

Пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС) назвала все страны-участницы. Это Болгария, Греция, Израиль, Казахстан, Кипр, Румыния, Россия, Сербия, Узбекистан, Украина и Южная Корея.

Из-за известных санкций Всемирного антидопингового агентства наша сборная выступала как команда Всероссийской федерации самбо. Она и победила в командном первенстве, уверенно одержав победы над всеми конкурентами - ни единой проигранной схватки! На втором месте сборная Украины, на третьем самбисты Румынии и Узбекистана.

Успешно выступили наши и в индивидуальном первенстве. Золото завоевано в шести весовых категориях из восьми. Называем имена первых российских чемпионов по пляжному самбо: Вячеслав Сергеев (вес до 58 кг), Рамазан Елаев (до 71 кг), Максим Иванов (до 88 кг), Артур Хапцев (свыше 88 кг), Полина Крупская (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 59 кг).

Румынке Ольгеа Малейкеа (до 72 кг) и Марии Оряшковой из Болгарии (свыше 72 кг) достались оставшиеся две золотые медали.

Вот как оценил это первое мировое первенство президент ФИАС Василий Борисович Шестаков: "Я очень рад, что в такое непростое время нам удалось провести первый чемпионат мира по пляжному самбо. Турнир выдался по-настоящему зрелищным и интересным. Зрители проявили к соревнованиям большой интерес, заполнив трибуны до отказа. Этот турнир стал отправной точкой большого и, хочется верить, яркого пути".