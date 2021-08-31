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31.08.2021 18:32
Рубрика: Спорт

Легкоатлет Свиридов дважды обновил мировой рекорд

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Седьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио стал самым удачным для российской команды по количеству добытого "золота". Наши спортсмены взяли 13 наград, в том числе шесть золотых, пять серебряных и две бронзовых. Всего у россиян стало 74 медали (25-16-23). В неофициальном командном зачете мы на третьем месте после Китая - 132 (62-38-32) и Великобритании - 80 (29-23-28).
Второй раз мировой рекорд Владимир Свиридов обновил уже на "расслабоне". Фото: РИА Новости Второй раз мировой рекорд Владимир Свиридов обновил уже на "расслабоне". Фото: РИА Новости
Второй раз мировой рекорд Владимир Свиридов обновил уже на "расслабоне". Фото: РИА Новости

Богаче всего медальный улов оказался в плавании. Отдельного восхищения заслуживает Валерия Шабалина, взявшая в Токио уже третью награду высшего достоинства. К победам на 100 м баттерфляем и на 200 м вольным стилем она приплюсовала триумф в комплексном плавании на дистанции 200 м (класс SM-14).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Россияне завоевали шесть золотых медалей в седьмой день Паралимпиады

"Золото" также выиграли Андрей Николаев на 400 м вольным стилем (S8) и смешанная эстафетная четверка 4х100 м вольным стилем в составе Крившиной Анны, Пикаловой Дарьи, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова. Пикалова в этот же день завоевала личное "серебро" на 100 м вольным стилем (S12). Медаль того же металла взяла Наталья Буткова в заплыве на 50 м на спине (SB3).

Свой мультизолотой медалист есть у нас и в велоспорте. Вторую победу в Токио одержал Михаил Асташов, прославившийся на всю страну своей работой курьером в службе доставки еды. К "золоту" на треке он добавил "золото" на шоссе в раздельной гонке.

Особняком в череде российских триумфов, конечно, стоит победа Владимира Свиридова в толкании ядра (F36). Свиридов не просто взял "золото", а еще и улучшил свой же мировой рекорд, установленный в третьей попытке из шести.

- Когда увидел свой первый рекорд, понял, что здесь буду соревноваться только со своим результатом, - поведал Владимир журналистам. - В последней попытке уже "на расслабоне" вышел - и пдыш, получилось еще дальше, чем думал. Не знаю, почему, наверное, от счастья.

Так же "золото" в беге на 1500 м завоевал Антон Кулятин (T13). В этот день легкоатлеты принесли еще и три "серебра": Евгений Швецов взял медаль в беге на 400 м (T36), Алексей Чуркин - в толкании ядра (F32), а Маргарита Гончарова - в прыжках в длину (T38).

Наконец "бронза" у бегуна на 1500 м Федора Рудакова (Т11) и прыгуна в длину Никиты Котукова (T47).

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