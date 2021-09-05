Медведев считается одним из фаворитов Открытого чемпионата США

На стадии четвертого круга Открытого чемпионата США Даниил Медведев был единственным российским теннисистом в одиночной сетке нью-йоркского "мэйджора", и в воскресенье уже после подписания этого номера "РГ" завершился его поединок за выход в 1/4 финала US Open с британцем Даниэлем Эвансом.

Медведев считается одним из претендентов на титул (в 2019 году он проиграл в финале Рафаэлю Надалю, в 2020-м - в полуфинале будущему чемпиону Доминику Тиму. - "РГ"). Пока он не встречал особых препятствий на своем пути. Даниил в трех сетах обыграл Ришара Гаске, Доминика Кепфера и Пабло Андухара. Эванс провел на корте значительно больше времени: два матча по четыре сета и один зрелищный пятисетовик против представителя Австралии Алексея Попырина. Вторая ракетка мира Даниил Медведев - соперник из другой лиги. Однако британец был уверен, что не проиграет в одну калитку.

- Знаю, что могу подпортить жизнь Медведеву, - говорил он накануне матча на пресс-конференции. - Да, Даниил отличный игрок и крутой боец, который показывает невероятный теннис. Подача и движение - его сильные стороны. Но ведь с моим уровнем игры все в полном порядке. Так что я верю, что у меня есть шанс его победить. Иначе зачем вообще играть?!

Эти парни никогда не встречались, поэтому Медведев и сам признал, что легкой прогулки не стоит ожидать.

- Мне трудно описать Эванса одним словом, но он определенно сложный соперник, - приводит слова Медведева пресс-служба US Open. - Я бы сказал, что он действует умно. Ведь по сути в его арсенале нет ни одного удара, который был бы его настоящим оружием. Несмотря на это, он уже много лет держится в топе. А все потому, что он всегда выбирает правильный момент, чтобы выйти к сетке, выполнить резаный удар и так далее. Его подача не является сильнейшей в туре, но на приеме приходится тяжело. Он действительно отличный теннисист. В раздевалке я слышал, как кто-то говорил: "Мне нравится смотреть, как он играет". Да, пожалуй, соглашусь. Кроме того, не будем забывать, что в этом году Эванс обыграл Джоковича в Монте-Карло.

187 км/ч - средняя скорость подачи Даниила Медведева в текущем розыгрыше US Open. Средняя скорость по ходу карьеры - 193 км/ч

Кстати, лидер мирового рейтинга Джокович, который в 2021 году выиграл Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдон и намеревается собрать в Нью-Йорке календарный "Большой шлем", тоже вышел в 1/8 финала. В матче третьего круга серб одолел японца Кея Нисикори со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал US Open Новак поспорит с американцем Дженсоном Бруксби, получившим уайлд-кард от организаторов. Накануне тот выбил из борьбы нашего Аслана Карацева.

Американцы разыгрались на домашних кортах. В женском турнире первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в третьем круге сенсационно уступила 43-й ракетке мира Шелби Роджерс. Действующая чемпионка турнира японка Наоми Осака тоже уже стала прошлогодней победительницей. В третьем круге она уступила 73-й ракетке мира 18-летней Лейле Фернандес, выступающей за Канаду. То есть можно говорить и о порыве молодежи. Много восхищенных отзывов заслужил 18-летний испанец Карлос Алькараз, отправивший домой грека Стефаноса Циципаса.

Экс-первая ракетка мира, победитель двух "Больших шлемов" Евгений Кафельников так отреагировал на его победу в соцсетях: "Мне бы очень хотелось увидеть полуфинал Алькараз - Медведев на этом US Open. Второй до этой стадии дойдет 100 процентов, а вот шансы первого 50/50. Держу кулачки на это событие".

Евгений Кафельников на сто процентов уверен, что Даниил Медведев дойдет как минимум до полуфинала US Open

Что касается россиянок, то первая ракетка страны и 15-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Варварой Грачевой, занимающей 82-е место рейтинга (6:1, 6:4). Хотя счет совсем не отражает напряженность борьбы, которая продлилась 1 час и 40 минут. Это подтвердила и сама Павлюченкова, которой нужно готовиться к гораздо более серьезному испытанию - встрече в 1/8 финала с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, занимающей четвертое место в рейтинге WTA.