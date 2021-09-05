"Ротор" в гостях разгромил "Оренбург"

Новости

Появились данные о состоянии матери и ребенка, сбитых "КамАЗом" в Москве 19:51
В Москве грузовик сбил женщину с младенцем 19:15
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт 19:02
Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации 18:45
Назван эффективный способ похудеть с помощью тарелки 18:20
Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани 18:13
В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей 18:09
Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику 17:33
Лидер путчистов в Гвинее подтвердил захват президента 17:32
Ученые оценили исследование об эффективности яда гадюк против COVID-19 17:14
Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Клон" Сержиу Мамберти 17:14
Умер сыгравший клоуна Рональда Макдональда актер Уиллард Скотт 16:54
Вышел трейлер российской драмы про 14-летнюю мать-одиночку "Ничья" 16:48
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 16:39
Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте 16:34
Умер актер из "Санта-Барбары" Игорь Сампайу 16:26
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 16:19
Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов 16:08
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома 16:00
В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО 15:38
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон 15:30
Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ 14:56
Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского 14:44
Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 19:12
Рубрика: Спорт

"Ротор" в гостях разгромил "Оренбург"

Текст: Роман Мерзляков

В девятом туре первенства Футбольной национальной лиги "Оренбург" принимал на своем поле волгоградский "Ротор". Встреча завершилась крупным поражением хозяев со счетом 0:3.

Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани

Эта победа стала лишь второй для волгоградцев, неудачно начавших сезон. До этого у них было еще одно поражение и целых шесть ничейных результатов.

В первом тайме "Оренбург" имел большое преимущество. Полузащитник Артем Шаболин мог трижды забить. Но уральцы свои моменты не использовали. "Ротор" вышел вперед, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев. Точно пробил игрок с итальянским паспортом Андреа Чуканов.

Довел счет до разгромного нападающий волгоградской команды Камиль Муллин, забивший свои первые два мяча в сезоне.

У "Оренбурга" осталось 19 очков. Его ближайший преследователь "СКА-Хабаровск" тоже в этом туре оступился, проиграв дублю московского "Спартака" 0:1. "Ротор" набрал 12 очков, команда пока находится в середине турнирной таблицы.

В регионах Спорт Футбол Футбольная национальная лига Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград