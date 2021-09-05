"Ротор" в гостях разгромил "Оренбург"

В девятом туре первенства Футбольной национальной лиги "Оренбург" принимал на своем поле волгоградский "Ротор". Встреча завершилась крупным поражением хозяев со счетом 0:3.

Эта победа стала лишь второй для волгоградцев, неудачно начавших сезон. До этого у них было еще одно поражение и целых шесть ничейных результатов.

В первом тайме "Оренбург" имел большое преимущество. Полузащитник Артем Шаболин мог трижды забить. Но уральцы свои моменты не использовали. "Ротор" вышел вперед, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев. Точно пробил игрок с итальянским паспортом Андреа Чуканов.

Довел счет до разгромного нападающий волгоградской команды Камиль Муллин, забивший свои первые два мяча в сезоне.

У "Оренбурга" осталось 19 очков. Его ближайший преследователь "СКА-Хабаровск" тоже в этом туре оступился, проиграв дублю московского "Спартака" 0:1. "Ротор" набрал 12 очков, команда пока находится в середине турнирной таблицы.