Медведев пробился в полуфинал US Open

Первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Вчера он обыграл 117-й номер рейтинга Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов, который прошел через квалификацию и стал одной из сенсаций турнира. Матч завершился со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу Даниила.

В остальных четвертьфиналах любителей тенниса ждут противостояния Новака Джоковича (Сербия) и Маттео Берреттини (Италия), Александра Зверева (Германия) и Ллойда Харриса (ЮАР). А матч Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Карлоса Алькараса (Испания) завершился уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем российских теннисисток не осталось в основной сетке. В матче четвертого круга Анастасия Павлюченкова, занимающая 15-е место рейтинга WTA, уступила четвертой ракетке мира чешке Каролиной Плишковой в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Плишкова и до этой встречи на US Open вела в очном противостоянии - 6:2. Но последние две игры победа была за Павлчюченковой, в том числе на грунтовом турнире в Мадриде в этом сезоне. В Нью-Йорке у Насти тоже были шансы, но были и ошибки. А чешку к тому же выручала подача.

- Я очень рада этой победе, потому что проиграла Анастасии последние два матча. Так что мне было важно вернуть уверенность, - цитирует Плишкову пресс-служба турнира. - Я нашла варианты, чтобы играть лучше соперницы. Давила на ее подаче. Что и позволило мне сделать брейк.

В 1/4 финала US Open Каролина Плишкова встретится с гречанкой Марией Саккари. Остальные пары выглядят так: Эмма Радукану (Великобритания) - Белинда Бенчич (Швейцария), Элина Свитолина (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) и Барбора Крейчикова (Чехия) - Арина Соболенко (Беларусь).

Отметим, что впервые в истории турнира ни один представитель США не добрался до четвертьфинала нью-йоркского "Большого шлема".