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07.09.2021 08:12
Рубрика: Спорт

Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Текст: Максим Домчев
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила борьбу на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.
Фото: AFP/ANGELA WEISS Фото: AFP/ANGELA WEISS
Фото: AFP/ANGELA WEISS

За право выступить в четвертьфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису Павлюченкова встречалась с Каролиной Плишковой.

Фото: АР
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Матч прошел в упорной борьбе. В первом сете при счете 5:5 Плишковой удалось выиграть два гейма подряд - 7:5.

Во второй партии Павлюченкова не сдавалась, но соперница во время решающих розыгрышей действовала надежнее - 6:4, россиянка покидает турнир.

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