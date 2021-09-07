Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила борьбу на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

За право выступить в четвертьфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису Павлюченкова встречалась с Каролиной Плишковой.

Матч прошел в упорной борьбе. В первом сете при счете 5:5 Плишковой удалось выиграть два гейма подряд - 7:5.

Во второй партии Павлюченкова не сдавалась, но соперница во время решающих розыгрышей действовала надежнее - 6:4, россиянка покидает турнир.