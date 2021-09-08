Александр Дюков: По игре сборной России есть вопросы

- Было важно одержать победу. Команда ее добилась. Конечно, по игре есть вопросы. Понравилось, что взяли три очка. Это дебют нового главного тренера. Игра строится по другим принципам и нужно время, чтобы команда начала им следовать, - заявил Дюков.

Команда более агрессивно стала действовать в прессинге, создавала моменты. Над реализацией надо работать, отметил президент РФС.

У вас были опасения, что сборная России не сможет выиграть у Мальты?

Александр Дюков: Нет, был уверен что победим. Да, несколько моментов у наших ворот было, но мы их создали сами. Даже если бы Мальте удалось сравнять счет, мы нашли бы силы выйти вперед и победить с разницей в два мяча.

Вам не кажется, что это позорно - так играть с Кипром и Мальтой?

Александр Дюков: Мальта проиграла только Хорватии и Словении. Эта не та Мальта, которая была 10 лет назад. Все научились играть в футбол. Мальта - команда, которая пытается контролировать мяч. Если говорить о построении игры - билд апе - то она у них строится через средний и короткий пас. Нет лонг боллов. У них в таком графике не хватило сил. Но и нам было непросто.

Вы слышали, что нашей сборной свистели болельщики?

Александр Дюков: Не обратил внимания.