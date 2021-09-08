Александр Дюков: По игре сборной России есть вопросы

Новости

Трем мексиканским рыбакам удалось спастись после 27 дней дрейфа в океане 02:45
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии 02:19
Карпин: Сборная России посвящает победу погибшим хоккеистам "Локомотива" 01:49
Байден назвал ураган "Ида" результатом глобального климатического кризиса 01:32
Байден на год продлил режим ЧС в связи с угрозой вмешательства в выборы 00:47
Маск спросил Рогозина о любимом чае 00:29
В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 07.09.2021
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 07.09.2021
Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов 07.09.2021
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 07.09.2021
Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США 07.09.2021
В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции 07.09.2021
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 07.09.2021
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 07.09.2021
Россия экспортировала рекордный объем зерна 07.09.2021
Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта 07.09.2021
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 07.09.2021
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 07.09.2021
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 07.09.2021
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 07.09.2021
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 07.09.2021
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 07.09.2021
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 07.09.2021
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 07.09.2021
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 07.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 01:23
Рубрика: Спорт

Александр Дюков: По игре сборной России есть вопросы

Текст: Артем Локалов
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

- Было важно одержать победу. Команда ее добилась. Конечно, по игре есть вопросы. Понравилось, что взяли три очка. Это дебют нового главного тренера. Игра строится по другим принципам и нужно время, чтобы команда начала им следовать, - заявил Дюков.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Сборная России опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022

Команда более агрессивно стала действовать в прессинге, создавала моменты. Над реализацией надо работать, отметил президент РФС.

У вас были опасения, что сборная России не сможет выиграть у Мальты?

Александр Дюков: Нет, был уверен что победим. Да, несколько моментов у наших ворот было, но мы их создали сами. Даже если бы Мальте удалось сравнять счет, мы нашли бы силы выйти вперед и победить с разницей в два мяча.

Вам не кажется, что это позорно - так играть с Кипром и Мальтой?

Александр Дюков: Мальта проиграла только Хорватии и Словении. Эта не та Мальта, которая была 10 лет назад. Все научились играть в футбол. Мальта - команда, которая пытается контролировать мяч. Если говорить о построении игры - билд апе - то она у них строится через средний и короткий пас. Нет лонг боллов. У них в таком графике не хватило сил. Но и нам было непросто.

Вы слышали, что нашей сборной свистели болельщики?

Александр Дюков: Не обратил внимания.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022 РГ-Фото