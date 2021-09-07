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07.09.2021 23:42
Рубрика: Спорт

Сборная России одержала вторую победу при Карпине, обыграв Мальту

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
Сборная России по футболу победила Мальту в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 2:0. Отличились Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Для Смолова вторничная встреча стала особенной: он впервые вышел на поле в качестве игрока национальной команды с капитанской повязкой. Как видно, новый главный тренер сборной Валерий Карпин пока не может решить, кто будет постоянно носить повязку. В первом поединке под его руководством против Хорватии в этой роли выступил Георгий Джикия, с Кипром - Дмитрий Баринов, и вот очередь дошла до Смолова.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта

Именно Федор в итоге стал одним из героем матча: на десятой минуте нападающий московского "Локомотива" воспользовался ошибкой одного из защитников гостей, который сделал слишком слабую передачу назад, и в подкате протолкнул мяч мимо голкипера - 1:0. К чести мальтийцев, они ничуть не тушевались и даже могли сравнять счет в концовке тайма, но Люк Монтебелло не воспользовался своим шансом.

Вероятно, Карпин остался не слишком доволен действиями своих футболистов в определенных моментах, и потому уже в перерыве произвел две перестановки: вместо Арсена Захаряна и Александра Ерохина вышли спартаковцы Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. Упустив несколько моментов, россияне в концовке все же забили второй мяч: с пенальти отличился Бакаев - 2:0.

Несмотря на победу, сборная России опустилась на вторую строчку в группе "H". В параллельном матче Хорватия разгромила Словению со счетом 3:0 и набрала 13 очков. Столько же в активе и у нашей команды, но у "шашечных" лучше разница мячей - "+7" против "+6". На третьей строчке расположились словаки (девять очков), далее идут словенцы (семь) и Мальта с Кипром, набравшие по четыре очка.

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