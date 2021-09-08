Сборная России опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022

Сборная России по футболу по итогам шестого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в европейской зоне опустилась на вторую строчку в группе "Н".

Свою задачу-минимум на вторничный матч с Мальтой команда Валерия Карпина выполнила: она набрала три очка (2:0), не оступившись во встрече с одним из аутсайдеров группы. Однако в параллельном поединке Хорватия разгромила Словению (3:0) и теперь у нее в активе те же 13 очков, что и у наших футболистов. При этом "шашечные" опережают россиян за счет лучшей разницы мячей - "+7" против "+6". Что символично - третий мяч в ворота словенцев провел Никола Влашич, на прошлой неделе покинувший ЦСКА ради перехода в "Вест Хэм".

До конца цикла четыре матча, и для прямого выхода в финальную стадию чемпионата мира нашей сборной нежелательно терять очки. Однако важно понимать, что нашей команде предстоят два очень непростых выезда - в Словению, и, самое главное, в Хорватию. В промежутке между ними будет еще домашний поединок со Словакией, для которой эта встреча почти наверняка будет последним шансом зацепиться за шансы на борьбу за второе место.

🇭🇷 Croatia 3-0 Slovenia 🇸🇮

🇷🇺 Russia 2-0 Malta 🇲🇹

🇸🇰 Slovakia 2-0 Cyprus 🇨🇾



🥈 The 2018 runners-up lead the way on goal difference in Group H#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/2d9Kym80GQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 7, 2021

*Победитель группы напрямую выходит в финальную стадию чемпионата мира, а команда, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.

Расписание оставшихся встреч в группе "H"

8 октября, пятница

21.45. Россия - Словакия

21.45. Кипр - Хорватия

21.45. Мальта - Словения

11 октября, понедельник

19.00. Кипр - Мальта

21.45. Словения - Россия

21.45. Хорватия - Словакия

11 ноября, четверг

20.00. Россия - Кипр

20.00. Словакия - Словения

20.00. Мальта - Хорватия

14 ноября, воскресенье

17.00. Хорватия - Россия

17.00. Мальта - Словакия

17.00. Словения - Кипр