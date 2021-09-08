Сборная России опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022

Свою задачу-минимум на вторничный матч с Мальтой команда Валерия Карпина выполнила: она набрала три очка (2:0), не оступившись во встрече с одним из аутсайдеров группы. Однако в параллельном поединке Хорватия разгромила Словению (3:0) и теперь у нее в активе те же 13 очков, что и у наших футболистов. При этом "шашечные" опережают россиян за счет лучшей разницы мячей - "+7" против "+6". Что символично - третий мяч в ворота словенцев провел Никола Влашич, на прошлой неделе покинувший ЦСКА ради перехода в "Вест Хэм".
До конца цикла четыре матча, и для прямого выхода в финальную стадию чемпионата мира нашей сборной нежелательно терять очки. Однако важно понимать, что нашей команде предстоят два очень непростых выезда - в Словению, и, самое главное, в Хорватию. В промежутке между ними будет еще домашний поединок со Словакией, для которой эта встреча почти наверняка будет последним шансом зацепиться за шансы на борьбу за второе место.
🇭🇷 Croatia 3-0 Slovenia 🇸🇮— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 7, 2021
🇷🇺 Russia 2-0 Malta 🇲🇹
🇸🇰 Slovakia 2-0 Cyprus 🇨🇾
🥈 The 2018 runners-up lead the way on goal difference in Group H#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/2d9Kym80GQ
*Победитель группы напрямую выходит в финальную стадию чемпионата мира, а команда, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.
8 октября, пятница
21.45. Россия - Словакия
21.45. Кипр - Хорватия
21.45. Мальта - Словения
11 октября, понедельник
19.00. Кипр - Мальта
21.45. Словения - Россия
21.45. Хорватия - Словакия
11 ноября, четверг
20.00. Россия - Кипр
20.00. Словакия - Словения
20.00. Мальта - Хорватия
14 ноября, воскресенье
17.00. Хорватия - Россия
17.00. Мальта - Словакия
17.00. Словения - Кипр