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08.09.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Сборная России опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу по итогам шестого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в европейской зоне опустилась на вторую строчку в группе "Н".

Свою задачу-минимум на вторничный матч с Мальтой команда Валерия Карпина выполнила: она набрала три очка (2:0), не оступившись во встрече с одним из аутсайдеров группы. Однако в параллельном поединке Хорватия разгромила Словению (3:0) и теперь у нее в активе те же 13 очков, что и у наших футболистов. При этом "шашечные" опережают россиян за счет лучшей разницы мячей - "+7" против "+6". Что символично - третий мяч в ворота словенцев провел Никола Влашич, на прошлой неделе покинувший ЦСКА ради перехода в "Вест Хэм".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта

До конца цикла четыре матча, и для прямого выхода в финальную стадию чемпионата мира нашей сборной нежелательно терять очки. Однако важно понимать, что нашей команде предстоят два очень непростых выезда - в Словению, и, самое главное, в Хорватию. В промежутке между ними будет еще домашний поединок со Словакией, для которой эта встреча почти наверняка будет последним шансом зацепиться за шансы на борьбу за второе место.

*Победитель группы напрямую выходит в финальную стадию чемпионата мира, а команда, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.

Расписание оставшихся встреч в группе "H"

8 октября, пятница

21.45. Россия - Словакия

21.45. Кипр - Хорватия

21.45. Мальта - Словения

11 октября, понедельник

19.00. Кипр - Мальта

21.45. Словения - Россия

21.45. Хорватия - Словакия

11 ноября, четверг

20.00. Россия - Кипр

20.00. Словакия - Словения

20.00. Мальта - Хорватия

14 ноября, воскресенье

17.00. Хорватия - Россия

17.00. Мальта - Словакия

17.00. Словения - Кипр

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