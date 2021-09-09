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09.09.2021 11:43
Рубрика: Спорт

Футболист Камано вылетел из Гвинеи в расположение "Локомотива"

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Нападающий "Локомотива" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и возвращается в Москву, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Фото: Джузеппе Маффиа/РИА Новости
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Из-за военного переворота в Гвинее все пути въезда и выезда из страны оказались заблокированы. Что касается непосредственно Камано и его национальной сборной, то матч с командой Марокко, который должен был состояться 6 сентября, решением ФИФА отложили.

"Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву из Стамбула. В течение дня нападающий должен прибыть в расположение команды", - говорится в заявлении "Локомотива".

В субботу "Локомотив" примет самарские "Крылья Советов" во встрече седьмого тура Российской премьер-лиги.

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