Футболист Камано вылетел из Гвинеи в расположение "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и возвращается в Москву, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Из-за военного переворота в Гвинее все пути въезда и выезда из страны оказались заблокированы. Что касается непосредственно Камано и его национальной сборной, то матч с командой Марокко, который должен был состояться 6 сентября, решением ФИФА отложили.

"Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву из Стамбула. В течение дня нападающий должен прибыть в расположение команды", - говорится в заявлении "Локомотива".

В субботу "Локомотив" примет самарские "Крылья Советов" во встрече седьмого тура Российской премьер-лиги.