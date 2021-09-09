Украинка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене

Украинская спортсменка Ярослава Магучих появилась на новом фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене после скандала на Олимпиаде в Токио.

Новое фото сделано после финала Бриллиантовой лиги, которая проходила в швейцарском Цюрихе. Снимок опубликовала австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон. На фотографии запечатлены финалистки соревнований.

Ранее бронзовый призер Олимпиады в Токио, легкоатлетка Ярослава Магучих на Украине подверглась критике и травле за совместное фото со спортсменкой из России Марией Ласицкене, ставшей олимпийской чемпионкой.