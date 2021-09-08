Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.

В секторе, который установили на специальном треке, сооруженном на площади перед Оперным театром, Ласицкене встретилась со своими соперницами по Играм-2020 - австралийкой Николой Макдермотт и украинкой Ярославой Магучих. Как и в Токио, у Марии, которая из-за травмы чуть не пропустила главный старт в карьере, возникли проблемы на высоте 1,96 м. Ее россиянка взяла только с третьей попытки. Но Ласицкене все равно стала победительницей турнира, единственной из участниц преодолев высоту 2,05 м. Она установила рекорд соревнований и стала лидером мирового сезона. Второй результат у Магучих - 2,03 м, третий - у Макдермотт (2,01). Напомним, что Мария выиграла финал "Бриллиантовой лиги" уже в пятый (!) раз.

В четверг в Цюрихе выступят Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Тимур Моргунов.