Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. 74-летний специалист вместе со с российской командой завоевал бронзу Евро-2008.

Хиддинк в последнее время руководил сборной Кюрасао, а в мае нынешнего года переболел коронавирусом. В четверг нидерландский специалист объявил о том, что завершает карьеру.

"Я собираюсь закончить. Совсем. Буду ли я делать так, как Дик Адвокат, который вернулся? Нет", - приводит слова Хиддинка Voetbal International.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010года. На Евро-2008 российская команда добилась самого большого успеха в истории, завоевав бронзу. Работал Хиддинк и в махачкалинском "Анжи" с 2012 по 2013 годы.

На клубном уровне Хиддинк, кроме команды из Дагестана, тренировал мадридский "Реал", лондонский "Челси", испанскую "Валенсию", турецкий "Фенербахче" и нидерландский ПСВ. Он также работал со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Турции и Австралии.