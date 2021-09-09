Спортсмены при переходе в иностранные клубы будут платить компенсации школам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, обязывающий молодых спортсменов выплачивать компенсации спортшколам, если они заключат контракты с иностранными клубами.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроект предусматривает, что молодые спортсмены, не достигшие возраста 23-х лет, при переходе в иностранные клубы будут выплачивать компенсации своим спортивным школам.

"Виды спорта, в которых будет введено такое правило и порядок выплаты таких компенсаций, планируется утвердить отдельно. При этом будут учтены мнения общероссийских спортивных федераций. В любом случае размер компенсации должен покрывать расходы спортшколы на обучение спортсмена", - рассказал Владимир Груздев.

Он пояснил РИА Новости, что сегодня во многих видах спорта, например в хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные клубы получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом никаких трансферных выплат.

"Это связано с определенными пробелами в нашем законодательстве. Молодой спортсмен, получающий приглашение из-за рубежа, зачастую еще не заключил профессиональный контракт с российским клубом и только проходит спортивную подготовку. Соответственно, ни клуб, ни спортшкола не получают никаких выплат. Они лишаются спортсмена, но и затраты на его подготовку не компенсируются", - подчеркнул председатель Правления АЮР.