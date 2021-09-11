"Матч ТВ" покажет финал US Open Джокович - Медведев

Российские болельщики смогут в прямом эфире увидеть финальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором встретятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и первый номер рейтинга серб Новак Джокович.

Прямая трансляция встречи состоится на канале "Матч ТВ" в воскресенье в 23:55 по московскому времени.

Для Медведева это шанс стать победителем первого в карьере турнира Большого шлема, а Джокович в случае успеха превзойдет рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу завоеванных титулов на турнирах такого ранга. Он также имеет шанс выиграть "Большой шлем".