Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, переиграв в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима.

В первой партии россиянин сделал брейк и, несмотря на все старания соперника, довел дело до победы - 6:4.

Второй сет складывался доя Медведева не слишком удачно. В конце партии он уступал с разницей в два гейма, но сумел отыграть два сетбола на подаче Оже-Альяссима, сравнял счет, а затем выиграл два гейма подряд - 7:5.

Канадец после этой неудачи окончательно смирился со своей судьбой и в третьей партии смог взять лишь два гейма.

Медведев - в финале, где сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии.