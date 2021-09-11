Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису

Новости

Псаки заявила об приостановке отправки афганцев в США из-за кори 10.09.2021
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму 10.09.2021
К 2025 году каждая четвертая покупка будет совершаться через интернет 10.09.2021
Двое школьников во Флориде арестованы за подготовку теракта 10.09.2021
В Москве в дом, где отравилась семья, приехали специалисты в костюмах химзащиты 10.09.2021
Куда звонить, чтобы помочь родственнику-алкоголику 10.09.2021
WhatsАpp введет защиту для резервных копий пользователей 10.09.2021
Легойда: Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно 10.09.2021
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян 10.09.2021
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии 10.09.2021
Как минимум 20 человек задержали в Вильнюсе в ходе беспорядков 10.09.2021
Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ 10.09.2021
Черногория ужесточила правила въезда в страну 10.09.2021
Как оказать первую помощь при укусе животного 10.09.2021
Глава МИД: Россия готова к взаимному признанию вакцин с ЕС 10.09.2021
Лавров: Разговаривать с талибами придется всем 10.09.2021
Росстат зафиксировал рекордный квартальный рост ВВП 10.09.2021
Лавров: У России нет уверенности в надежности западных партнеров 10.09.2021
Мантуров рассказал, в чем цель союзной программы 10.09.2021
МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ 10.09.2021
Туск не исключил выход Польши из Евросоюза 10.09.2021
Посла США в Москве вызвали в МИД России 10.09.2021
Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 10.09.2021
В России рухнул единственный банк, работавший с Северной Кореей 10.09.2021
Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма 10.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 00:42
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, переиграв в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима.
Фото: Ed JONES / AFP Фото: Ed JONES / AFP
Фото: Ed JONES / AFP

В первой партии россиянин сделал брейк и, несмотря на все старания соперника, довел дело до победы - 6:4.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
Определились финалистки Открытого чемпионата США по теннису

Второй сет складывался доя Медведева не слишком удачно. В конце партии он уступал с разницей в два гейма, но сумел отыграть два сетбола на подаче Оже-Альяссима, сравнял счет, а затем выиграл два гейма подряд - 7:5.

Канадец после этой неудачи окончательно смирился со своей судьбой и в третьей партии смог взять лишь два гейма.

Медведев - в финале, где сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"