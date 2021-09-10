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10.09.2021 09:35
Рубрика: Спорт

Определились финалистки Открытого чемпионата США по теннису

Текст: Максим Домчев
В финале US Open в женском одиночном разряде встретятся Лейла Анни Фернандес из Канады и британка Эмма Радукану.
Фото: AP Photo/Seth Wenig Фото: AP Photo/Seth Wenig
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Фото: Reuters
Даниил Медведев в третий раз вышел в полуфинал US Open

Фернандес в полуфинале встречалась с Ариной Соболенко из Беларуси.

19-летняя 73-я ракетка мира из Канады на тай-брейке выиграла первый сет. Во втором сильнее оказалась Соболенко - 6:4.

Но в решающей партии успех сопутствовал Фернандес - 6:4.

Теннисистка из Канады впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ее соперницей станет 150-я ракетка мира Эмма Радукану из Великобритании. Она в другом полуфинале переиграла представительницу Греции Марию Саккари - 6:1, 6:4.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"