Определились финалистки Открытого чемпионата США по теннису

В финале US Open в женском одиночном разряде встретятся Лейла Анни Фернандес из Канады и британка Эмма Радукану.
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Фернандес в полуфинале встречалась с Ариной Соболенко из Беларуси.
19-летняя 73-я ракетка мира из Канады на тай-брейке выиграла первый сет. Во втором сильнее оказалась Соболенко - 6:4.
Но в решающей партии успех сопутствовал Фернандес - 6:4.
Теннисистка из Канады впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.
Ее соперницей станет 150-я ракетка мира Эмма Радукану из Великобритании. Она в другом полуфинале переиграла представительницу Греции Марию Саккари - 6:1, 6:4.