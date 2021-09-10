Определились финалистки Открытого чемпионата США по теннису

В финале US Open в женском одиночном разряде встретятся Лейла Анни Фернандес из Канады и британка Эмма Радукану.

Фернандес в полуфинале встречалась с Ариной Соболенко из Беларуси.

19-летняя 73-я ракетка мира из Канады на тай-брейке выиграла первый сет. Во втором сильнее оказалась Соболенко - 6:4.

Но в решающей партии успех сопутствовал Фернандес - 6:4.

Теннисистка из Канады впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ее соперницей станет 150-я ракетка мира Эмма Радукану из Великобритании. Она в другом полуфинале переиграла представительницу Греции Марию Саккари - 6:1, 6:4.