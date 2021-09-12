Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде

Экс-чемпион UFC Витор Белфорт в боксерском поединке нокаутировал бывшего чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда в первом раунде.
Фото: Douglas P. DeFelice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Встреча двух легенд единоборств прошла во Флориде. Бывший чемпион по смешанным единоборствам 44-летний бразилец Витор Белфорт в боксерском поединке встречался с 58-летним бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе американцем Эвандером Холифилдом.
Боксер не выходил на ринг с 2011 года, а Белфорт проводил всего второй бой в карьере.
Бой продлился совсем недолго. В первом раунде после серии ударов Белфорта судьи присудили ему победу техническим нокаутом.
Холифилд после боя остался недоволен решением судей.
Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021
(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC