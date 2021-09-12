Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде

Экс-чемпион UFC Витор Белфорт в боксерском поединке нокаутировал бывшего чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда в первом раунде.

Встреча двух легенд единоборств прошла во Флориде. Бывший чемпион по смешанным единоборствам 44-летний бразилец Витор Белфорт в боксерском поединке встречался с 58-летним бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе американцем Эвандером Холифилдом.

Боксер не выходил на ринг с 2011 года, а Белфорт проводил всего второй бой в карьере.

Бой продлился совсем недолго. В первом раунде после серии ударов Белфорта судьи присудили ему победу техническим нокаутом.

Холифилд после боя остался недоволен решением судей.