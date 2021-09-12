Отмена лимита на иностранцев могла бы окончательно погубить российский футбол

В эти дни подавляющее большинство мужского населения страны, да и значительная часть женского, следила за обсуждением реформ популярнейшего вида спорта.

В Российской футбольной Премьер-лиге главные действующие лица на поле вовсе не россияне. Легионеры из Европы, Африки и Южной Америки правят бал в "Зените", "Динамо", ЦСКА, "Спартаке", "Рубине". Фото: РИА Новости

Футбольное руководство предложило реформу, которая, как ему казалось, была направлена на спасение народной игры. Лимит на легионеров, и так высокий - 8 человек в заявке каждой команды, - отменить. Что из этого должно было получиться? Полная зависимость от иностранных игроков и их агентов? Вытеснение остатков россиян из клубов? Потеря конкуренции за место в сборной? Ведь трудно, даже невозможно, играть за свой флаг, если просиживаешь на скамье в национальном чемпионате.

А в довесок к этой новации с помощью (хочется надеяться) бесплатных разработок иностранной фирмы предлагалось несколько вариантов перекройки всего российского чемпионата. Да таких странных, порой, извините, нелепых, о которых и подумать страшно. С перекройкой, видимо, разобрались сами, но прежде дав возможность болельщикам ужаснуться всему громадью всерьез предложенных новаций. А вот в вопрос об отмене лимита на легионеров в нашем футболе пришлось вмешаться президенту России и, догадываюсь, его разбирающимся в спорте помощникам. Мастер спорта Владимир Путин напомнил, что сборная страны не пробивалась на Олимпийские игры с 1988 года. Суровый вопрос, хотят ли авторы предложения об отмене лимита, чтобы так продолжалось и дальше, подсказывает верный ответ тем, кто не сумел добраться до истины самостоятельно.

Футбол - это то, что с нами всегда. Без него плохо и скучно. Он скрашивает существование и дарит надежды. Которые, увы, в последние годы сбываются все реже. Но не до такой степени, чтобы тихо смириться с происходящим в нынешнем футболе с глубоким падением на всех его направлениях. Провал на чемпионате Европы-2020, неудачное выступление в клубных европейских турнирах никак не простое стечение неудачных обстоятельств. Получили то, к чему шли упорно и долго.

Прежний главный тренер Станислав Саламович Черчесов убеждал нас, похоже, искренне заблуждаясь, будто место сборной в рейтинге ФИФА не имеет значения.

Харизма тренера была такова, что в это мечталось поверить. И действительно поверилось 7 сентября, уже после отставки Черчесова, в отборочном матче квалификационного, но необходимого турнира с Мальтой. Мы - 41-е, наши гости - 177-е, далеко позади Папуа - Новой Гвинеи и Южного Судана. А на московском поле равная борьба, в иные отрезки с некоторым превосходством то хозяев, а то и мальтийцев, пару раз помиловавших нашу сборную в стопроцентно голевых ситуациях.

Почему в вопрос об отмене лимита на легионеров в нашем футболе пришлось вмешаться президенту России?

И подарок с небес - несчастный островной голкипер Генри Бонелло, которого в былые времена у нас не поставили бы и в ворота сборной кузнечного цеха. Что было бы, если бы не он, родимый, обеспечивший нас своей полной неуклюжестью победными 2:0 и заветными тремя очками. Пожаловать бы ему за это Мальтийский орден госпитальеров.

Никак не виню нового тренера сборной Валерия Георгиевича Карпина. Дивлюсь мужеству, именно так, наставника, добровольно принявшего команду в эпоху ее явного падения и делающего все для достижения результата любыми, не всегда зрелищными тактическими моделями. Он играет с теми, кто хоть как-то может. Но могут немногие. Других футболистов у нас в наличии нет.

В числе 11 основных и как раз сегодня ведущих двое россиян - 35-летний вратарь Гилерме Маринато Алвим и Марио Фигейра Фернандес, который на пяток годков моложе. И здорово, что удалось технично натурализовать двух бразильцев, это никем не осуждаемая мировая практика. Однако совсем не здорово, что не вырастили своих, родных, с более простыми фамилиями.

Но откуда им взяться, если в клубном футболе засилье иностранцев. Напомню, восемь легионеров имеют право выходить на поле в матчах Премьер-лиги.

Это, конечно, лучше, чем, к примеру, в 2005-м, когда 12 августа на поле в составе московского "Динамо" выбежали 11 легально зафрахтованных, кстати, ту игру проигравшие.

Как пробиться в состав молодым, коренным и исконным, если все полки заняты мастеровитыми, опытными, свое лучшее в других странах отыгравшими дорогими гостями. Дорогими в том смысле, что их трансферы обходятся недешево. Наш футбол живет не по средствам. У нас нет шейхов, тратящих, как в "ПСЖ", миллионы евро на покупку гениев класса Месси. Довольствуемся малым, сиюминутным, не плохим и убогим, а средненьким. На данный конкретный момент зарубежные середнячки действительно лучше, чем наши юные соотечественники.

Ландскнехты честно снимают свое, как правило, ничего не давая взамен. Не тот у них уровень, чтобы что-то у этих ребят перенять, позаимствовать. К инопрофи никаких упреков: их подписали, они приехали-уехали и быстро забылись. А что остается нашему футболу? Допустим, благодаря чужим игрокам, имя которому легион, клуб занял в Премьер-лиге не ...дцатое, а даже десятое место? И что? Улучшило это уровень игры тех местных парней, которые так и не вошли в основу, остались на скамье запасных, не составили конкуренцию в борьбе за майку национальной сборной?

Обыкновенные российские мальчишки азартно играют в футбол. Но смогут ли они попасть в сборную своей страны? Фото: Photoxpress

Конкуренции по существу нет. И быть заведомо не может.

Да и где сейчас наш клубный футбол? Команда имеет право выставлять по восемь иностранцев, а нас не выставляют, а выбрасывают из европейских кубковых турниров соперники, о которых мало кто слышал.

Наверное, даже ведущим футбольным аналитикам мало что скажет название польской команды "Ракув". Да и почему оно должно что-то говорить, если последний крупный успех клуба из 200-тысячного городка Ченстохов датируется далеким 1995 годом. Тогда "Ракув" добрался до одной четвертой финала Кубка Польши. Но сумел в дополнительное время победить на чужом российском поле казанский "Рубин" в третьем квалификационном (вдумайтесь!) раунде Лиги наций - нового клубного европейского турнира. А в "Рубине" вместо положенных восьми легионеров уже 11 готовых выйти на поле иноземцев. С их набором-перебором явно поторопились.

В 1988 году футбольная сборная СССР завоевала золото Олимпиады. С тех пор сборная России ни разу не прошла квалификацию к Играм, хотя принимала участие во всех восьми отборах

Не помогли легионеры и другим нашим командам.

В рейтинге УЕФА, составленном на основе выступлений в европейских клубных турнирах, Россия шла одно время шестой, уступая, понятно, Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, зато опережая Португалию.

Главным аргументом на установление лимита в восемь иностранцев было утверждение: без их помощи не обойтись. И не обошлись. Сейчас мы девятые, пропустили вперед и Португалию, и Нидерланды, и, почему-то особо обижает, Шотландию.

Чего ждать дальше?