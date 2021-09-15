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15.09.2021 21:40
Рубрика: Спорт

ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова

Текст: Максим Домчев
Фото: Nick Wass/AP Фото: Nick Wass/AP
Фото: Nick Wass/AP

Федерация хоккея России ведет работу над сокращением срока дисквалификации центрального нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, дисквалифицированного на 4 года.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В ФХР рассчитывают на то, что срок дисквалификации удастся сократить и хоккеист сможет выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

"Федерация хоккея России надеется добиться сокращения срока дисквалификации Евгения Кузнецова в IIHF, чтобы игрок смог принять участие в Олимпийских играх 2022 года. Юристы уже ведут работу в этом направлении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФХР.

Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года в 2019 году за нарушение антидопинговых правил. В его организме во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии, был обнаружен запрещенный препарат. При этом дисквалификация не распространяется на НХЛ.

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