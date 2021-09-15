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15.09.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока

Текст: Артем Локалов
Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы после матча своей команды, которая проиграла "Легии" 0:1 в первом матче группового этапа Лиги Европы.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

- Все решила моя ошибка - я упустил игрока, - говорит Рассказов. - Моментов у нас было больше, чем у "Легии". К сожалению, ошибка на 90-й минуте привела к голу. Исправиться времени практически не было.

Что именно произошло?

Николай Рассказов: Я думал, мяч уходит, а мяч не ушел за линию. Побежал за игроком, но покрыть расстояние уже было тяжело. И в итоге - гол. Все очень просто... В том моменте, когда думал, что мяч уйдет, хотел подхватить мяч и побежать быстро в контратаку. В итоге все закончилрсь голом в наши ворота.

Согласны с тем, что скандировали болельщики, которые назвали команду "позорищем"?

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Николай Рассказов: Те, кто на трибунах, могут высказывать свое мнение. Мы всегда готовы на контакт. Наша задача выходить и играть. Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать. Проблема - большая. К сожалению, такой результат.

Бывший игрок "Спартака" Сослан Гатагов говорил, что ему несколько футболистов вашей команды рассказали, что предсезонные сборы с Руем Виторией были самыми легкими в их жизни. Вы можете это подтвердить или опровергнуть?

Николай Рассказов: Это говорят люди посторонние. Я проходил сборы. Они были отличными.

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