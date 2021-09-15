Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока

- Все решила моя ошибка - я упустил игрока, - говорит Рассказов. - Моментов у нас было больше, чем у "Легии". К сожалению, ошибка на 90-й минуте привела к голу. Исправиться времени практически не было.

Что именно произошло?

Николай Рассказов: Я думал, мяч уходит, а мяч не ушел за линию. Побежал за игроком, но покрыть расстояние уже было тяжело. И в итоге - гол. Все очень просто... В том моменте, когда думал, что мяч уйдет, хотел подхватить мяч и побежать быстро в контратаку. В итоге все закончилрсь голом в наши ворота.

Согласны с тем, что скандировали болельщики, которые назвали команду "позорищем"?

Николай Рассказов: Те, кто на трибунах, могут высказывать свое мнение. Мы всегда готовы на контакт. Наша задача выходить и играть. Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать. Проблема - большая. К сожалению, такой результат.

Бывший игрок "Спартака" Сослан Гатагов говорил, что ему несколько футболистов вашей команды рассказали, что предсезонные сборы с Руем Виторией были самыми легкими в их жизни. Вы можете это подтвердить или опровергнуть?

Николай Рассказов: Это говорят люди посторонние. Я проходил сборы. Они были отличными.