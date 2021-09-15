В столице строятся комплексы для любителей новых видов спорта

В Москве в ближайшие годы возведут сразу несколько объектов, где горожане разного возраста и уровня подготовки смогут заниматься экстремальными видами спорта.

Флагман этого сегмента в столице - BMX-дисциплины. Это веломотокросс по специально подготовленной трассе, имитирующей пересеченную местность. Счет поклонников велотриала идет уже на десятки тысяч, а крупных велодромов - всего четыре. С недавних пор BMX-рейсинг стал олимпийским видом спорта.

Совсем скоро на карте Москвы появится еще один BMX-комплекс - в популярном парке "Ангарские пруды", где побывали корреспонденты "РГ".

У московских строителей - богатый опыт именно по части велодромов. Например, не так давно такой объект реконструировали в Печатниках на самом берегу Москвы-реки. Грунтовую ВМХ-трассу реконструировали, благодаря чему изменилась геометрия виражей и препятствий.

Велодром этого класса предназначен для тренировок и соревнований на районном уровне для детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта. Также полностью пересмотрели инфраструктуру велодрома. Построили двухэтажное административное здание площадью 493 квадратных метра. В нем размещены кабинеты тренеров и персонала, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники и садового инвентаря, велоремонтная мастерская, комната охраны, медкабинет, переговорная, раздевалки с душевыми и санузлами. Построили новую стартовую гору высотой 11 метров из быстровозводимых и надежных металлоконструкций.

До этого велодром подобного класса заново построили в Ясеневе - районе, который, похоже, скоро станет одним из центров притяжения спортсменов со всей Москвы.

Велодром этого класса предназначен для тренировок и соревнований детей и подростков от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной ассоциации велоспорта

Велодром состоит из сложной трассы, а также двухэтажного административного здания площадью 416 квадратных метров. В нем тот же набор удобных кабинетов для тренеров и персонала, просторных служебных помещений, санузлов.

Накопленный опыт используется при реализации новых проектов. Среди десятка спортивных объектов, сдача которых запланирована на этот год, как раз и окажется ВМX-велодром на Ангарской улице. Будущая трасса хорошо известна местным поклонникам экстрима. Раньше здесь тоже был велодром, но самодельный и небезопасный. Вместо удобных раздевалок стояли вагончики-ангары, а искусственные препятствия были грунтовыми.

Между тем проектирование таких объектов - дело серьезное и требует привлечения множества специалистов, поделилась с "РГ" руководитель проекта АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" Наталья Парамонова. "Мы специально приглашали действующих спортсменов и тренеров, обходили каждый метр территории, обсуждали, что и как лучше сделать, чтобы наиболее функционально вписать совершенно новую трассу в границы территории велодрома и здесь было одинаково комфортно и интересно заниматься спортсменам разного уровня подготовки".

Возможность заняться экстремальным велоспортом здесь найдется как для самых маленьких спортсменов, так и для профессионалов со стажем

В итоге решили, что на трассе длиной около 200 метров будут три виража с подпорными стенами высотой до трех метров, с покрытием из асфальтобетона, и четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки. Также на участке площадью 0,62 га появится круглосуточный пост охраны и здание административно-бытового корпуса с раздевалками и помещениями для спортсменов и тренеров. На втором этаже расположена площадка стартовых ворот со специализированным механизмом, откуда райдеры будут начинать рейсинг.

На объекте ведутся работы по устройству наружных коммуникаций, специалисты подключают оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов

Как убедились корреспонденты "РГ", побывав на стройке, здание фактически уже готово. По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, уже выполнен монтаж фахверков и сэндвич-панелей, устройство фальцевой кровли навеса над стартовой площадкой, ведется подготовка к монтажу стартовой машины на втором этаже. Строители завершают монтаж внутренних инженерных систем, уже завершены работы по устройству подсистемы для последующего крепления фасадных панелей из металлокассет, монтаж противопожарных окон и наружных дверей. Ведутся работы по устройству наружных коммуникаций, специалисты подключают оборудование в электрощитовой, ведется внутренняя отделка помещений.

Велодром позволит спортсменам отрабатывать навыки на уровне требований международного союза велосипедистов UCI

Кроме тренерских комнат и раздевалок для спортсменов здесь также будет зона, где каждый сможет арендовать велосипеды и защитный комплект для занятия BMX-рейсингом. Планируется, что этот велодром перейдет под эгиду местной школы олимпийского резерва. Однако возможность заняться экстремальным велоспортом здесь найдется как для самых маленьких спортсменов, так и для профессионалов со стажем, и даже для тех, кто ни разу не садился на BMX-байк.

"Этот велодром отвечает современным требованиям безопасности и позволит спортсменам отрабатывать навыки на уровне требований международного союза велосипедистов UCI. Здесь также можно проводить районные соревнования. Велодром рассчитан на 16 спортсменов, занимающихся в смену, - подчеркнул Рафик Загрутдинов. - Двухэтажное здание можно будет эксплуатировать круглый год, даже зимой ребята смогут полноценно готовиться к предстоящему сезону и поддерживать спортивную форму. Строительно-монтажные работы будут заверены уже в конце года".

Строители идут с опережением графика. Если такие темпы сохранятся, то полноценную работу велодром сможет начать весной 2022 года, когда откроется новый велосезон. По словам Рафика Загрутдинова, до 2024 года адресная инвестиционная программа предусматривает строительство 36 новых спортобъектов в разных районах столицы.