В Сочи прибыли первые грузовые рейсы к Гран-при России "Формулы-1"

Новости

Шаг вперед: в США оценили применение роботов на учениях "Запад-2021" 10:06
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года 09:56
Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко 09:56
В России на дорогах в два раза сократят число аварийных комиссаров 09:52
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем 09:50
Нифантьев: Преподавание финансовой грамотности поможет избежать высокой закредитованности населения 09:48
В России утвердили первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий 09:27
В Москве 56 снегосплавных пунктов подготовлены к работе 09:23
У "Телохранителя" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером будет ремейк 09:22
В Воронежской области совершено нападение на отдел полиции 08:44
Власти Москвы ввели скидки к юбилею социальной карты 08:16
На выборах главы Хабаровского края досрочно проголосовали 2200 человек 07:52
Экономист назвал главную угрозу для рубля этой осенью 07:23
В Москве начали применять новую терапию против коронавируса 07:18
Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая 06:33
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок 05:51
Синоптики предупредили о новой волне холода в европейской части России 04:10
Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке 03:21
Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля 02:43
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных 01:30
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году 00:01
Названы причины снижения импорта тунца в Россию 15.09.2021
Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 15.09.2021
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 15.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 09:59
Рубрика: Спорт

В Сочи прибыли первые грузовые рейсы к Гран-при России "Формулы-1"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В аэропорту Сочи встретили первые грузовые рейсы в рамках подготовки к "Формуле-1", сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Даниил Квят протестирует новые шины для "Ф-1"

Чартерный рейс, следующий из английского аэропорта Мидландс, прибыл на курорт в среду в 22.20.

С 18 по 20 сентября аэропорт Сочи примет еще семь грузовых рейсов из Великобритании и Италии. Самолеты Boeing-747 доставят телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, технику для фиксации времени и трансляции гонок, болиды и автомобили сопровождения для проведения крупнейшего международного соревнования. Общий вес груза составит более 800 тонн.

Кстати, прием грузов будет проходить по специальной процедуре и позволит провести оформление и контроль в сжатые сроки.

Вместе с грузовыми самолетами в Сочи начали прибывать чартерные рейсы и рейсы деловой авиации из различных городов России и зарубежья с участниками и гостями соревнований.

Всего во время проведения восьмого Гран-при России "Формулы-1" сочинский аэропорт планирует обслужить около 55 тысяч пассажиров, среди которых спортсмены, болельщики, персонал и представители прессы.

Для оперативного решения вопросов, связанных с въездом и выездом иностранцев, в терминале будет организован временный консульский пункт. Для помощи туристам задействуют волонтеров.

Напомним, впервые аэропорт Сочи принял оборудование и болиды для дебютного проведения российского этапа гонок Гран-при "Формулы 1" России в 2014 году. В этом году соревнование пройдет с 23 по 26 сентября на "Сочи Автодроме" и состоится при 50-процентной загрузке трибун.

В регионах Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край