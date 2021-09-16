В Сочи прибыли первые грузовые рейсы к Гран-при России "Формулы-1"

В аэропорту Сочи встретили первые грузовые рейсы в рамках подготовки к "Формуле-1", сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Чартерный рейс, следующий из английского аэропорта Мидландс, прибыл на курорт в среду в 22.20.

С 18 по 20 сентября аэропорт Сочи примет еще семь грузовых рейсов из Великобритании и Италии. Самолеты Boeing-747 доставят телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, технику для фиксации времени и трансляции гонок, болиды и автомобили сопровождения для проведения крупнейшего международного соревнования. Общий вес груза составит более 800 тонн.

Кстати, прием грузов будет проходить по специальной процедуре и позволит провести оформление и контроль в сжатые сроки.

Вместе с грузовыми самолетами в Сочи начали прибывать чартерные рейсы и рейсы деловой авиации из различных городов России и зарубежья с участниками и гостями соревнований.

Всего во время проведения восьмого Гран-при России "Формулы-1" сочинский аэропорт планирует обслужить около 55 тысяч пассажиров, среди которых спортсмены, болельщики, персонал и представители прессы.

Для оперативного решения вопросов, связанных с въездом и выездом иностранцев, в терминале будет организован временный консульский пункт. Для помощи туристам задействуют волонтеров.

Напомним, впервые аэропорт Сочи принял оборудование и болиды для дебютного проведения российского этапа гонок Гран-при "Формулы 1" России в 2014 году. В этом году соревнование пройдет с 23 по 26 сентября на "Сочи Автодроме" и состоится при 50-процентной загрузке трибун.