Даниил Квят протестирует новые шины для "Ф-1"

Российский гонщик Даниил Квят, являющийся резервным пилотом команды "Альпин", вернется за руль болида на тестах 18-дюймовых шин, на которые "Формула-1" перейдет с 2022 года.

Переход с 13-дюймовых шин был запланирован еще на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса процесс пришлось отложить.

Тесты пройдут во Франции на автодроме "Маньи-Кур". Квят опробует промежуточную и дождевую резину. Ранее Даниил всего лишь раз участвовал в подобных мероприятиях.

Напомним, что Даниил Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим для россиянина стало выступление в 2015 году, когда он гонялся за "Ред Булл", а его напарником был австралиец Даниэль Риккардо. На Гран-при Венгрии Квят финишировал вторым, а сезон закончил на седьмом месте личного зачета.

В сезоне-2020 россиянин выступал в составе "Альфа Таури", набрал 32 очка и стал 14-м в зачете пилотов.