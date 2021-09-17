Новости

Опрокинувшийся грузовик перекрыл съезд с МКАД на Рублево-Успенское шоссе 10:28
Набиуллина анонсировала рекордную прибыль банков 10:21
Глава Крыма: Прозрачные выборы - основа позитивных преобразований 10:10
Глава Бурятии проголосовал на выборах 10:05
Кабмин выделил еще 10 млрд на кредитование аграриев-экспортеров 10:04
Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 10:02
Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА 10:01
Российские пенсионеры освоили покупки онлайн 09:57
В Гомеле открылась выставка Никаса Сафронова 09:55
ЦБ намерен ограничить выдачу кредитов, как только получит на это право 09:53
Сиквел "Джокера" уже находится в разработке 09:51
Все избирательные участки в Подмосковье защищены от COVID-19 09:49
В Москве онлайн-избиратели попали в электронную очередь 09:45
Андрея Звягинцева готовятся выводить из комы 09:42
Запуск баллистических ракет из поезда показали на видео 09:36
В Москве явка на онлайн-выборы достигла почти 4% 09:35
Собянин рассказал о поддержке некоммерческих организаций 09:25
Норвегия распродает необитаемые острова 09:25
Спускаемый аппарат "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами приземлился в КНР 09:10
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Платина" 09:06
В ПФР назвали условия выплаты пенсионных накоплений наследникам 09:04
Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых пришел на выборы 09:03
Калининградская область подключилась к выборам 09:00
В пятницу в Москве будет плюс 13 и местами дождь 08:46
Эксперт ОНФ рассказала, почему важно следить за кредитной историей 08:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 10:01
Рубрика: Спорт

Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

После первого тура групповых раундов еврокубков Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Черчесов поздравил "Легию" с победой над "Спартаком" в Лиге Европы

По итогам стартовых матчей группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций российские клубы сумели набрать всего одно очко. Санкт-петербургский "Зенит" в Лиге чемпионов проиграл лондонскому "Челси" - 0:1, московский "Спартак" с таким же счетом уступил варшавской "Легии" в Лиге Европы.

Единственное очко в копилку рейтинга УЕФА смог принести столичный "Локомотив", героически ушедший от поражения в матче Лиги Европы против "Марселя", оставшись вдесятером.

В таблице коэффициентов у России 30,882 балла. Ближайшим преследователем является Украина, также в стартовом туре набравшая на всех участников одно очко. У Украины - 30,400 балла.

Возглавляет рейтинг Англия - 89,498 балла, далее расположились: Испания - 81,713, Италия - 64,616, Германия - 62,641, Франция - 45,081, Португалия - 44,549, Нидерланды - 34,900, Австрия - 32,250 и Шотландия - 31,300.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации УЕФА