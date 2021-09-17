После первого тура групповых раундов еврокубков Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

По итогам стартовых матчей группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций российские клубы сумели набрать всего одно очко. Санкт-петербургский "Зенит" в Лиге чемпионов проиграл лондонскому "Челси" - 0:1, московский "Спартак" с таким же счетом уступил варшавской "Легии" в Лиге Европы.

Единственное очко в копилку рейтинга УЕФА смог принести столичный "Локомотив", героически ушедший от поражения в матче Лиги Европы против "Марселя", оставшись вдесятером.

В таблице коэффициентов у России 30,882 балла. Ближайшим преследователем является Украина, также в стартовом туре набравшая на всех участников одно очко. У Украины - 30,400 балла.

Возглавляет рейтинг Англия - 89,498 балла, далее расположились: Испания - 81,713, Италия - 64,616, Германия - 62,641, Франция - 45,081, Португалия - 44,549, Нидерланды - 34,900, Австрия - 32,250 и Шотландия - 31,300.