Глава РФБ Андрей Кириленко сыграл в благотворительном матче

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 2007 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Андрей Кириленко принял участие в благотворительном матче, организованном фондом "Шаг вместе", помогающим детям с ДЦП.

РФБ уже давно сотрудничает с фондом "Шаг вместе", подобные благотворительные матчи проводятся ежегодно и стали доброй традицией. Кириленко старается не пропускать такие мероприятия.

В этот раз он выступил за команду под названием "Мы рядом", играя в одном составе с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем и призером Олимпиады-2012, по-прежнему действующим игроком сборной России Виталием Фридзоном, а также общественными деятелями, представителями государственных структур и крупного бизнеса.

Андрей Кириленко вышел в стартовой пятерке 9-го по счету благотворительного матча Фонда помощи детям, больным ДЦП "Шаг вместе". Игра проводилась в столичном "Баскет Холле" ГБУ "СК Мегаспорт" Москомспорта в Крылатском. Именно глава РФБ открыл счет в благотворительной встрече, совершив точный бросок из-за трехочковой дуги, находясь в углу площадки на левом фланге атаки.

Игра в полном объеме была показана в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале "МАТЧ! Страна". Команда "Мы рядом" (профи баскетбола Андрей Кириленко, Виталий Фридзон) соперничала с коллективом "Шаг вместе" (Сергей Быков, Алексей Саврасенко). Как и Кириленко, Быков вместе с Саврасенко - чемпионы Европы-2007. Бронзовыми призерами Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания) стали Кириленко и Фридзон. А комментировал встречу на федеральном канале "МАТЧ! Страна" еще один чемпион Европы-2007 Никита Моргунов.

Одним из главных инициаторов проведения таких матчей является учредитель и член Правления Фонда "Шаг вместе" актер, режиссер, сценарист и продюсер Гоша Куценко, всегда выходящий на площадку в благотворительных играх.

Из наиболее известных личностей отметим участие в игре директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она, выступая за "Шаг вместе", на первых минутах матча отличилась подборами в защите и нападении, результативной передачей на высоченного центрового Алексея Саврасенко, а вскоре и сама поразила кольцо с ближней дистанции.

В качестве тренеров команду "Мы рядом" возглавляли рулевой сборной России в период 2016-2021 Сергей Базаревич и первый заместитель председателя Госдумы РФ, президент Олимпийского комитета России в период 2010-2018 Александр Жуков. Действиями игроков коллектива "Шаг вместе" руководили наставник олимпийских чемпионов Барселоны-1992 Евгений Гомельский и Статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Профи баскетбола, отличившись рядом точных бросков в дебюте игры, в дальнейшем больше старались играть на своих менее искушенных партнеров, отдали им много результативных передач. В подобных дружеских и благотворительных матчах конечный результат на табло не имеет никакого принципиального значения. Главное, что спортсмены, бизнесмены, представители государственных структур и шоу-бизнеса собрались вместе для помощи детям с особенностями физического развития.