Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо

Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и один из лучших игроков в истории тенниса Новак Джокович на свадьбе легендарного сербского дзюдоиста Неманьи Майдова вместе с молодоженами исполнили ряд национальных песен, вызвав восторг у окружающих.

Неманья Майдов - олимпиец, чемпион мира по дзюдо, прославленный спортсмен, с особой любовью и трепетом относящийся к России. Накануне он обвенчался в Церкви Святого Георгия в Восточном Сараево с Аней Лойпур.

Корреспондент "РГ" поздравил молодую семью, задал ряд вопросов легендарному борцу, а также его отцу и наставнику Любише Майдову, который признавался Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим тренером в данном виде спорта.

Что, по твоему мнению, является особенностью национального сербского характера, помогающей преодолевать все тяготы и невзгоды бытия, бороться за свое существование и выживать?

Неманья Майдов: Мы, сербы, крайне упрямы, готовы добиваться своего вопреки обстоятельствам. Нам свойственно упрямство, которое нехарактерно для других этносов, разве что русские также имеют такую отличительную особенность. Может, это нас и роднит. Если мы что-то решили и считаем это дело правильным и праведным, то мы готовы ему отдаться без остатка и даже погибнуть за него.

Неманья, Любиша, Стефан и Биляна Майдовы. Фото: Александр Борисов

Вы воспитали двух серьезных спортсменов. Ваш старший сын Стефан также профессионально занимается дзюдо и имеет отличные достижения. Спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево вы с вашими близкими фактически возвели собственными руками. При этом многие откровенно смеялись и не верили в успех вашего проекта. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?

Любиша Майдов: Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их благодаря в том числе и вере в Бога. Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец. Кроме того, всеми нашими достижениями мы обязаны и моей супруге Биляне, которая окружила нас своей любовью и заботой.

В завершении беседы Любиша Майдов подчеркнул, что русский народ ощущается сербами как исключительно братский.

"У нас схожая система мировоззрения, ценностей, - считает он. - Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".